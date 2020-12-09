Вакцина від Covid-19: у Британії зафіксували випадки алергії

Нік Тригл та Рейчел Шраєр

BBC News

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Людям з серйозними алергічними реакціями варто відмовитись від щеплення Pfizer/BioNTech, заявив британський регулятор.

Це сталося після того, як у вівторок у двох працівників Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS) зафіксували алергічну реакцію незабаром після вакцинації.

Порада стосується людей з алергією на ліки, харчові продукти або вакцини, повідомило британське Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA).

У двох людей, що отримали вакцину Pfizer/BioNTech, незабаром з'явилась сильна алергічна реакція. Вони відразу пройшли курс лікування і зараз у стабільному стані.

Припускають, що у них була анафілактоїдна реакція - набагато м'якша, ніж анафілаксія, - яка, зазвичай, спричинює шкірний висип, задишку, а іноді й зниження артеріального тиску.

Обидва працівники NHS є серйозними алергіками і носять з собою шприц-ручки з адреналіном.

Професор Стівен Пауіс, медичний директор NHS, заявив, що обидва пацієнти почуваються добре.

"Як це часто буває з новими вакцинами, MHRA радить людям з серйозними алергічними реакціями в анамнезі не вживати цю вакцинацію після того, як двоє алергіків отримали негативну реакцію", - сказав він.

Доктор Джун Рейн, очільниця MHRA, сказала, що це був правильний крок.

Подібна реакція нечаста, але трапляється й з іншими вакцинами, зокрема зі щорічним щепленням від грипу.

Під час клінічних випробувань цього препарату алергічні реакції не спостерігали. Тоді вакцину отримали понад 20 000 осіб, хоча люди з алергічними реакціями не брали участі в дослідженні.

"Те, що ми так швидко дізналися про ці дві алергічні реакції, а регулятор надав рекомендації, свідчить, що система моніторингу працює добре", - каже професор Пітер Опеншоу, експерт з імунології в Імперському коледжі Лондона.

Лікарі готові до роботи

Тим часом NHS оголосила, що з наступного тижня програму вакцинації розширять до загальної практики.

Очікується, що спочатку вакцину отримають 200 сімейних лікарів, щоб вже у вівторок вони могли розпочати щеплення.

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Британія стала першою західною країною, яка почала масову вакцинацію від коронавірусу.

Першими щеплення отримають представники груп ризику - люди старше 80 років, пацієнти будинків для літніх людей, а також медичні та соціальні працівники.

Загалом уряд країни замовив 40 млн доз вакцини, яких вистачить для вакцинації 20 млн людей. Перші 800 тисяч вакцин вже прибули до Британії з Бельгії, де її виробляють.

Передбачають, що до кінця грудня вакцину отримають 4 млн британців.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, 90-річна жінка з Північної Ірландії стала першою людиною у світі, якій вкололи вакцину Pfizer/BioNTech проти ковіду поза медичними випробуваннями

Британський міністр охорони здоров'я Метт Генкок сказав, що масова вакцинація - це довгий шлях, але він веде до подолання сумної ситуації, в якій опинився весь світ.

Він також пояснив, що щеплення - справа абсолютно добровільна. NHS поетапно запрошуватиме британців залежно від соціальної та професійної пріоритетності.Але порада влади однозначна - вакцинацію краще пройти, оскільки це найбільш ефективний і безпечний спосіб повернутися до нормального життя.

Вакцина Pfizer розрахована на дві дози. Другу ін'єкцію необхідно отримати в середньому за 2-3 тижні після першої.

У більшості випадків імунітет до вірусу формується за 7-10 днів після другої дози. У рідкісних випадках, за наявності сильного власного імунітету - за 21 день після першої.

Ефективність вакцини Pfizer її розробники оцінюють у 95%. Це пов'язано з тим, що під час клінічних випробувань кілька щеплених все-таки захворіли на Covid-19.

Щоправда, уточнюють в компанії Pfizer, всі хворі до моменту зараження встигли отримати лише першу дозу препарату.