Вакцина від Covid-19: у Британії зафіксували випадки алергії
- Нік Тригл та Рейчел Шраєр
- BBC News
Людям з серйозними алергічними реакціями варто відмовитись від щеплення Pfizer/BioNTech, заявив британський регулятор.
Це сталося після того, як у вівторок у двох працівників Національної служби охорони здоров'я Британії (NHS) зафіксували алергічну реакцію незабаром після вакцинації.
Порада стосується людей з алергією на ліки, харчові продукти або вакцини, повідомило британське Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA).
У двох людей, що отримали вакцину Pfizer/BioNTech, незабаром з'явилась сильна алергічна реакція. Вони відразу пройшли курс лікування і зараз у стабільному стані.
Припускають, що у них була анафілактоїдна реакція - набагато м'якша, ніж анафілаксія, - яка, зазвичай, спричинює шкірний висип, задишку, а іноді й зниження артеріального тиску.
Обидва працівники NHS є серйозними алергіками і носять з собою шприц-ручки з адреналіном.
Професор Стівен Пауіс, медичний директор NHS, заявив, що обидва пацієнти почуваються добре.
"Як це часто буває з новими вакцинами, MHRA радить людям з серйозними алергічними реакціями в анамнезі не вживати цю вакцинацію після того, як двоє алергіків отримали негативну реакцію", - сказав він.
Доктор Джун Рейн, очільниця MHRA, сказала, що це був правильний крок.
Подібна реакція нечаста, але трапляється й з іншими вакцинами, зокрема зі щорічним щепленням від грипу.
Під час клінічних випробувань цього препарату алергічні реакції не спостерігали. Тоді вакцину отримали понад 20 000 осіб, хоча люди з алергічними реакціями не брали участі в дослідженні.
"Те, що ми так швидко дізналися про ці дві алергічні реакції, а регулятор надав рекомендації, свідчить, що система моніторингу працює добре", - каже професор Пітер Опеншоу, експерт з імунології в Імперському коледжі Лондона.
Лікарі готові до роботи
Тим часом NHS оголосила, що з наступного тижня програму вакцинації розширять до загальної практики.
Очікується, що спочатку вакцину отримають 200 сімейних лікарів, щоб вже у вівторок вони могли розпочати щеплення.
Британія стала першою західною країною, яка почала масову вакцинацію від коронавірусу.
Першими щеплення отримають представники груп ризику - люди старше 80 років, пацієнти будинків для літніх людей, а також медичні та соціальні працівники.
Загалом уряд країни замовив 40 млн доз вакцини, яких вистачить для вакцинації 20 млн людей. Перші 800 тисяч вакцин вже прибули до Британії з Бельгії, де її виробляють.
Передбачають, що до кінця грудня вакцину отримають 4 млн британців.
Британський міністр охорони здоров'я Метт Генкок сказав, що масова вакцинація - це довгий шлях, але він веде до подолання сумної ситуації, в якій опинився весь світ.
Він також пояснив, що щеплення - справа абсолютно добровільна. NHS поетапно запрошуватиме британців залежно від соціальної та професійної пріоритетності.Але порада влади однозначна - вакцинацію краще пройти, оскільки це найбільш ефективний і безпечний спосіб повернутися до нормального життя.
Вакцина Pfizer розрахована на дві дози. Другу ін'єкцію необхідно отримати в середньому за 2-3 тижні після першої.
У більшості випадків імунітет до вірусу формується за 7-10 днів після другої дози. У рідкісних випадках, за наявності сильного власного імунітету - за 21 день після першої.
Ефективність вакцини Pfizer її розробники оцінюють у 95%. Це пов'язано з тим, що під час клінічних випробувань кілька щеплених все-таки захворіли на Covid-19.
Щоправда, уточнюють в компанії Pfizer, всі хворі до моменту зараження встигли отримати лише першу дозу препарату.