Уряд назвав точні дати і правила нового локдауну

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Кабінет міністрів анонсував запровадження нового жорсткого карантину - він триватиме з 8 по 24 січня.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До кінця року уряд вирішив не вводити жорсткий карантин, оскільки медична система витримує ту кількість хворих, яка є на сьогодні", - пояснив Шмигаль.

Водночас під час новорічних свят може сформуватися нова хвиля коронавірусу - для боротьби з нею і потрібен новий локдаун, розповів прем'єр.

Якими будуть правила карантину

Обмежувальні заходи передбачатимуть заборону на роботу ТРЦ, кафе та ресторанів (крім доставки та замовлень "на виніс"), кінотеатрів, спортзалів та магазинів непродовольчих товарів.

Окрім того, на канікули відправлять усі навчальні заклади, окрім дитсадків.

Проведення будь-яких масових заходів на період карантину буде заборонено. Виняток - професійні спортивні заходи за умови відсутності глядачів.

Натомість громадський транспорт, за словами Шмигаля, продовжить роботу.

Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, готелі та пошта.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також розповів, що перукарні та салони краси так само продовжать роботу, але лише за передзаписом - без очікування клієнтів у приміщенні.

В останні тижні середньодобова кількість нових хворих на COVID-19 в Україні не падає нижче 12 тисяч.

Раніше уряд припускав, що за підсумками локдауну, захворюваність в країні має знизитись до 6-8 тисяч випадків на добу.