У мерії Брюсселя виявили шедевр бароко, який 60 років вважали копією
Картина, що 60 років перебувала в мерії однієї з комун Брюсселя, виявилась найстарішою з відомих робіт фламандського художника доби бароко Якоба Йорданса.
Полотно "Святе сімейство", яке досі вважали копією, знайшли у 2019 році під час інвентаризації в мерії комуни Сен-Жиль.
Детальний аналіз дерев'яного панно показав, що це не лише оригінальний твір Йорданса, але і найстаріша відома версія картини.
Робота датується 1617 або 1618 роком, повідомив Королівський інститут культурної спадщини, який допоміг виявити знахідку.
Різні варіації картини із зображенням Ісуса-немовляти з Йосипом, Марією та її матір'ю Святою Анною - зберігаються в Метрополітен-музеї у Нью-Йорку, Санкт-Петербурзькому Ермітажі та Старій Пінакотеці у Мюнхені.
Йоост Вандер Аувера, старший куратор Королівського музею мистецтв Бельгії, сказав, що відкриття дозволило не лише "точно датувати" ранні роботи Йорданса, але й "краще зрозуміти генезу пізніших версій" картини.
Однак не обійшлося без сюрпризів. З'ясувалося, що дошка, на якій написана картина, зроблена з того ж дерева, на якому написані роботи ще одного майстра бароко - Антоніса ван Дейка.
"Це підтверджує гіпотезу ... що молоді Йорденс і Ван Дайк одночасно працювали в студії Пітера Пауля Рубенса", - каже Вандер Аувера.
Картина безтурботно висіла у відділі планування і розвитку з 1960-х років до інвентаризації культурних цінностей мерії у 2019 році.
Тепер вона протягом року буде на реставрації, а з кінця 2021 експонуватиметься в Королівському музеї мистецтв в "одній з найбільших колекцій Якоба Йорданса у світі".