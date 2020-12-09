У мерії Брюсселя виявили шедевр бароко, який 60 років вважали копією

Автор фото, RMFAB/KIK-IRPA Підпис до фото, Довгий час картину вважали копією

Картина, що 60 років перебувала в мерії однієї з комун Брюсселя, виявилась найстарішою з відомих робіт фламандського художника доби бароко Якоба Йорданса.

Полотно "Святе сімейство", яке досі вважали копією, знайшли у 2019 році під час інвентаризації в мерії комуни Сен-Жиль.

Детальний аналіз дерев'яного панно показав, що це не лише оригінальний твір Йорданса, але і найстаріша відома версія картини.

Робота датується 1617 або 1618 роком, повідомив Королівський інститут культурної спадщини, який допоміг виявити знахідку.

Автор фото, RMFAB/KIK-IRPA Підпис до фото, Інші варіації цієї картини зберігають в музеях світу

Різні варіації картини із зображенням Ісуса-немовляти з Йосипом, Марією та її матір'ю Святою Анною - зберігаються в Метрополітен-музеї у Нью-Йорку, Санкт-Петербурзькому Ермітажі та Старій Пінакотеці у Мюнхені.

Автор фото, RMFAB/KIK-IRPA Підпис до фото, Дерев'яна панель пролила більше світла на бельгійських живописців доби бароко

Йоост Вандер Аувера, старший куратор Королівського музею мистецтв Бельгії, сказав, що відкриття дозволило не лише "точно датувати" ранні роботи Йорданса, але й "краще зрозуміти генезу пізніших версій" картини.

Однак не обійшлося без сюрпризів. З'ясувалося, що дошка, на якій написана картина, зроблена з того ж дерева, на якому написані роботи ще одного майстра бароко - Антоніса ван Дейка.

"Це підтверджує гіпотезу ... що молоді Йорденс і Ван Дайк одночасно працювали в студії Пітера Пауля Рубенса", - каже Вандер Аувера.

Картина безтурботно висіла у відділі планування і розвитку з 1960-х років до інвентаризації культурних цінностей мерії у 2019 році.

Автор фото, Thomas Vanden Driessche Підпис до фото, Картина висіла в офісі мерії Сен-Жиля

Тепер вона протягом року буде на реставрації, а з кінця 2021 експонуватиметься в Королівському музеї мистецтв в "одній з найбільших колекцій Якоба Йорданса у світі".