Чоловік посварився з дружиною і пройшов 450 км пішки

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Італієць вийшов на вулицю, щоб охолонути після сварки з дружиною, - і в підсумку пройшов пішки 450 км.

Ця історія розійшлася в італійських соцмережах, користувачі навіть дали прізвисько чоловікові - "Форест Гамп", на честь персонажа фільму у виконанні Тома Хенкса, який пробіг тисячі миль територією США.

Поліція зупинила цю епічну прогулянку о 02:00 у містечку Фано на узбережжі Адріатичного моря. Це сталося через тиждень після того, як чоловік залишив рідне Комо на півночі країни.

48-річного чоловіка до всього ще й оштрафували на 400 євро за порушення комендантської години, яку запровадили через локдаун.

Першою про цю історію повідомила болонська газета Il Resto del Carlino, і вона швидко стала вірусною в італійських ЗМІ.

Деякі коментатори в соціальних мережах називали чоловіка героєм і критикували штраф. Один з них зазначив, що його навпаки мали винагородити і дати нове взуття. Інший похвалив чоловіка за те, що той просто пішов, аби охолодити свій гнів, а не вдався до насильства.

Чоловік так розповів поліції про свою подорож: "Я прийшов сюди пішки, я не користувався транспортом".

"Я зустрічав людей, які пропонували мені їжу та напої. Я в порядку, просто трохи втомився", - розповів італієць, який в середньому проходив 60 км щодня.

Поліція помітила, що він безцільно блукав холодної ночі прибережною трасою.

Перевіривши його посвідчення особи у своїй базі даних, поліцейські виявили, що його дружина повідомила про зникнення чоловіка. Із нею зв'язалися, і жінка поїхала до Фано, щоб забрати його.