Чоловік посварився з дружиною і пройшов 450 км пішки
Італієць вийшов на вулицю, щоб охолонути після сварки з дружиною, - і в підсумку пройшов пішки 450 км.
Ця історія розійшлася в італійських соцмережах, користувачі навіть дали прізвисько чоловікові - "Форест Гамп", на честь персонажа фільму у виконанні Тома Хенкса, який пробіг тисячі миль територією США.
Поліція зупинила цю епічну прогулянку о 02:00 у містечку Фано на узбережжі Адріатичного моря. Це сталося через тиждень після того, як чоловік залишив рідне Комо на півночі країни.
48-річного чоловіка до всього ще й оштрафували на 400 євро за порушення комендантської години, яку запровадили через локдаун.
Першою про цю історію повідомила болонська газета Il Resto del Carlino, і вона швидко стала вірусною в італійських ЗМІ.
Деякі коментатори в соціальних мережах називали чоловіка героєм і критикували штраф. Один з них зазначив, що його навпаки мали винагородити і дати нове взуття. Інший похвалив чоловіка за те, що той просто пішов, аби охолодити свій гнів, а не вдався до насильства.
Чоловік так розповів поліції про свою подорож: "Я прийшов сюди пішки, я не користувався транспортом".
"Я зустрічав людей, які пропонували мені їжу та напої. Я в порядку, просто трохи втомився", - розповів італієць, який в середньому проходив 60 км щодня.
Поліція помітила, що він безцільно блукав холодної ночі прибережною трасою.
Перевіривши його посвідчення особи у своїй базі даних, поліцейські виявили, що його дружина повідомила про зникнення чоловіка. Із нею зв'язалися, і жінка поїхала до Фано, щоб забрати його.
Як вона відреагувала, дізнавшись, що з нього стягнув штраф у розмірі 400 євро, невідомо.