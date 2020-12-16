"Побачу таке знову - і вас тут нема". Том Круз накричав на знімальну групу через коронавірус

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У мережі з'явився аудіозапис, на якому Том Круз кричить на працівників під час зйомок фільму "Місія нездійсненна 7" і погрожує звільнити, якщо вони порушать правила безпеки під час пандемії.

Видання The Sun опублікувало емоційний, сповнений лайки аудіозапис, на якому Круз лютує: "Якщо я ще раз побачу, що ви це робите, вас тут... нема".

Як повідомляє газета, Круз розлютився, коли побачив двох членів команди, "які стояли занадто близько один до одного перед екраном комп'ютера".

Видання Variety та Reuters цитують свої джерела, які підтвердили справжність аудіозапису.

Зйомки фільму зараз проходять у Британії.

Коли саме стався цей інцидент - The Sun не повідомляє, але творці фільму приїхали в країну на початку грудня, пише Reuters.

Франшиза фільму "Місія нездійсненна" із Томом Крузом у головній ролі має великий касовий успіх.

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У лютому зйомки сьомого фільму, які відбувались в Італії, довелося призупинити через коронавірус. Як пише The Sun, актор "особисто намагався переконатись, що більше затримок не буде".

На записі можна почути, як він кричить:

"Вони в Голлівуді тепер знову знімають фільми завдяки нам. Ми створюємо тисячі робочих місць! Досить! Жодних вибачень! Скажіть це людям, які втрачають свої... будинки, бо наша галузь закрита".

"Ми не закриємо цей... фільм. Зрозуміло? Побачу таке знову - і вас тут... нема".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Том Круз у масці під час нещодавніх зйомок "Місія неможлива 7" у Римі

Автор фото, Reuters

Фільм планують випустити в листопаді 2021 року. BBC News попросила коментар у представників пана Круза та в продюсерів фільму, але поки що не отримала відповіді.

Запис миттєво розлетівся інтернетом.

Нік Мерфі, який зокрема зрежисував торішню "Різдвяну пісню" для телеканалу BBC, похвалив дії зірки, написавши: "Том Круз мав рацію".

Американський радіоведучий Джон Роча також підтримав актора, написавши: "Я б хотів, щоб БІЛЬШЕ уповноважених людей реагували так само на тих, хто порушує протоколи чи не носить маски".

Денніс Ценг із сайту про кіно Collider додає: "Том Круз не помиляється. Тепер йому слід повернутися в Америку і кричати на кожного антимасочника".