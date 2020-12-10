Вбивці людства. ВООЗ назвала головні причини смертності за 20 років
За два останні десятиріччя люди стали частіше помирати від неінфекційних хвороб, таких як серцево-судинні захворювання, діабет та рак, йдеться в масштабному дослідженні про причини смертності в світі, яке провела Всесвітня організація охорони здоров'я.
Якщо у 2000 році серед топ-10 основних причин, через які помирали люди, були тільки чотири захворювання, які не передаються контактним шляхом, то в 2019 році їх було вже сім.
"Ще одне нагадування, що нам потрібно терміново посилити профілактику, діагностику та лікування незаразних хвороб, - підкреслив керівник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. - Важливо радикально поліпшити систему первинної медико-санітарної допомоги, яка, очевидно, є фундаментом всього - від боротьби з неінфекційними хворобами до роботи в умовах пандемії".
ВООЗ каже, що у порівнянні з 2000-м роком середня тривалість життя у світі зросла на шість років: зараз вона становить понад 73 роки, а 20 років тому було близько 67-ми. Щоправда, тільки п'ять з цих додаткових шести років життя люди проводять, залишаючись здоровими.
Дослідження засноване на даних, зібраних до пандемії коронавірусу, і не відображає, як поширення Covid-19 вплинуло на загальні тренди останніх років.
Основні причини смерті у світі (2019 рік)
- 1. Ішемічна хвороба серця
- 2. Інсульт
- 3. Хронічна обструктивна хвороба легень
- 4. Інфекції нижніх дихальних шляхів (інфекційне захворювання)
- 5. Неонатальні захворювання (інфекційне захворювання)
- 6. Ракові захворювання трахеї, бронхів і легенів
- 7. Хвороба Альцгеймера та інші форми деменції
- 8. Діарея (інфекційне захворювання)
- 9. Цукровий діабет
- 10. Хвороби нирок
Дані ВООЗ
Вбивця номер один
Основною причиною смертності залишається ішемічна хвороба серця - на неї припадає 16% всіх смертей у світі. За останні 20 років кількість смертей від цієї хвороби зросла більш ніж на 2 млн - до майже 9 млн на рік.
Неонатальні захворювання - на п'ятому місці загальносвітового списку ВООЗ, але в країнах з низьким рівнем доходу вони залишаються головною причиною смерті. Втім, як зазначає організація, за останні роки смертність під час народження різко знизилася: у 2019 році померли 2 млн новонароджених немовлят, тобто на 1,2 млн менше, ніж у 2000 році.
До десяти головних причин смерті тепер також увійшла хвороба Альцгеймера та інші види деменції, в Європі і Америці вони опинилися на третьому місці в списку. Експерти ВООЗ підкреслюють, що від таких хвороб більше страждають жінки: на них припадає 65% смертей.
За минулі два десятиліття на 70% зросла смертність від діабету, в першу чергу, серед чоловіків. Найбільший приріст зафіксували у країнах Близького Сходу.
Інфекційні захворювання
Дані ВООЗ свідчать, що світ став краще справлятися з інфекційними захворюваннями у порівнянні з показниками 2000-го року.
Такі хвороби, як туберкульоз та ВІЛ/СНІД, зникли з першої десятки причин смертності загалом по світу, хоча в африканських, азійських та інших країнах з низьким доходом вони залишаються серйозною загрозою для життя.
Найбільш небезпечними інфекційними захворюваннями залишаються хвороби нижніх дихальних шляхів, зокрема, вірусна пневмонія (саме вона найчастіше є причиною смерті під час Covid-19).
У 2019 році ці хвороби виявилися четвертою причиною смертності у світі (від них померли 2,6 млн людей), але в порівнянні з 2000 роком кількість померлих виявилася на 460 тис. нижчою.
У заяві ВООЗ наголошується, що її наступна доповідь "буде містити оцінки прямого і непрямого впливу пандемії Covid-19 на смертність".
Серед інших серйозних причин смертності за 2000-2019 роки ВООЗ визначає дорожньо-транспортні пригоди, особливо в Африці та на Близькому Сході. 75% жертв ДТП - чоловіки, йдеться в доповіді.
Особливу увагу автори доповіді також приділяють кількості американців, які помирають від наркотиків.
Це єдиний регіон у світі, в якому ця причина смертності опинилася в першій десятці.