Вбивці людства. ВООЗ назвала головні причини смертності за 20 років

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Головною причиною смерті залишаються серцево-судинні захворювання

За два останні десятиріччя люди стали частіше помирати від неінфекційних хвороб, таких як серцево-судинні захворювання, діабет та рак, йдеться в масштабному дослідженні про причини смертності в світі, яке провела Всесвітня організація охорони здоров'я.

Якщо у 2000 році серед топ-10 основних причин, через які помирали люди, були тільки чотири захворювання, які не передаються контактним шляхом, то в 2019 році їх було вже сім.

"Ще одне нагадування, що нам потрібно терміново посилити профілактику, діагностику та лікування незаразних хвороб, - підкреслив керівник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус. - Важливо радикально поліпшити систему первинної медико-санітарної допомоги, яка, очевидно, є фундаментом всього - від боротьби з неінфекційними хворобами до роботи в умовах пандемії".

ВООЗ каже, що у порівнянні з 2000-м роком середня тривалість життя у світі зросла на шість років: зараз вона становить понад 73 роки, а 20 років тому було близько 67-ми. Щоправда, тільки п'ять з цих додаткових шести років життя люди проводять, залишаючись здоровими.

Дослідження засноване на даних, зібраних до пандемії коронавірусу, і не відображає, як поширення Covid-19 вплинуло на загальні тренди останніх років.

Основні причини смерті у світі (2019 рік)

1. Ішемічна хвороба серця

2. Інсульт

3. Хронічна обструктивна хвороба легень

4. Інфекції нижніх дихальних шляхів (інфекційне захворювання)

5. Неонатальні захворювання (інфекційне захворювання)

6. Ракові захворювання трахеї, бронхів і легенів

7. Хвороба Альцгеймера та інші форми деменції

8. Діарея (інфекційне захворювання)

9. Цукровий діабет

10. Хвороби нирок

Дані ВООЗ

Вбивця номер один

Основною причиною смертності залишається ішемічна хвороба серця - на неї припадає 16% всіх смертей у світі. За останні 20 років кількість смертей від цієї хвороби зросла більш ніж на 2 млн - до майже 9 млн на рік.

Неонатальні захворювання - на п'ятому місці загальносвітового списку ВООЗ, але в країнах з низьким рівнем доходу вони залишаються головною причиною смерті. Втім, як зазначає організація, за останні роки смертність під час народження різко знизилася: у 2019 році померли 2 млн новонароджених немовлят, тобто на 1,2 млн менше, ніж у 2000 році.

До десяти головних причин смерті тепер також увійшла хвороба Альцгеймера та інші види деменції, в Європі і Америці вони опинилися на третьому місці в списку. Експерти ВООЗ підкреслюють, що від таких хвороб більше страждають жінки: на них припадає 65% смертей.

За минулі два десятиліття на 70% зросла смертність від діабету, в першу чергу, серед чоловіків. Найбільший приріст зафіксували у країнах Близького Сходу.

Інфекційні захворювання

Дані ВООЗ свідчать, що світ став краще справлятися з інфекційними захворюваннями у порівнянні з показниками 2000-го року.

Такі хвороби, як туберкульоз та ВІЛ/СНІД, зникли з першої десятки причин смертності загалом по світу, хоча в африканських, азійських та інших країнах з низьким доходом вони залишаються серйозною загрозою для життя.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ВІЛ/СНІД був восьмою найпоширенішою причиною смерті у 2000 році, тепер він лише на 19-му місці

Найбільш небезпечними інфекційними захворюваннями залишаються хвороби нижніх дихальних шляхів, зокрема, вірусна пневмонія (саме вона найчастіше є причиною смерті під час Covid-19).

У 2019 році ці хвороби виявилися четвертою причиною смертності у світі (від них померли 2,6 млн людей), але в порівнянні з 2000 роком кількість померлих виявилася на 460 тис. нижчою.

У заяві ВООЗ наголошується, що її наступна доповідь "буде містити оцінки прямого і непрямого впливу пандемії Covid-19 на смертність".

Серед інших серйозних причин смертності за 2000-2019 роки ВООЗ визначає дорожньо-транспортні пригоди, особливо в Африці та на Близькому Сході. 75% жертв ДТП - чоловіки, йдеться в доповіді.

Особливу увагу автори доповіді також приділяють кількості американців, які помирають від наркотиків.

Це єдиний регіон у світі, в якому ця причина смертності опинилася в першій десятці.