Pornhub заборонив заливати відео через можливе насильство над дітьми

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Pornhub, один із найбільш відвідуваних у світі сайтів для дорослих, змінює правила щодо завантаження відео користувачами після звинувачень у розміщенні незаконних відео.

Розслідування New York Times звинуватило сайт у розміщенні відео із насильством щодо дітей та зґвалтуваннями.

Pornhub заявив, що ці твердження - "безвідповідальні і нахабно неправдиві".

Але тепер у компанії заявили, що користувачі мають пройти перевірку, щоб завантажувати відео на сайт, і видалили можливість скачувати відео з сайту, що не дозволить повторно завантажити видалені відео.

Також зазначають, що перевірку користувачі будуть проходити вже з нового року - наразі ж завантаження заборонено усім, окрім професіоналів галузі.

Цей крок компанія зробила після повідомлень про те, що Visa та Mastercard розпочали власне розслідування звинувачень.

Якби - як закликала стаття New York Times - дві платіжні компанії призупинили свої послуги, це вдарило б по власнику вебсайту, компанії Mindgeek.

Базовий перегляд Pornhub є безкоштовним, але вебсайт також пропонує послугу передплати на якісніші та ексклюзивні відео.

Зараз компанія також опублікувала заяву, в якій обіцяє робити подальші кроки для захисту спільноти.

У чому звинувачують?

Розслідування колумніста New York Times Ніколаса Крістофа виявило, що пошукові запити щодо дітей віком до 18 років дали тисячі результатів.

А деякі люди розповідали пану Крістофу, що у дитинстві над ними знущались на відео.

"Оскільки неможливо переконатися, чи людині на відео 14 чи 18 років, ані Pornhub, ані будь-хто інший не мають чіткого уявлення про те, скільки контенту є незаконним", - написав він.

Аналіз

Томас Фаббрі, BBC News

Актори та продюсери фільмів для дорослих роками виступають за деякі з цих змін, відтоді як сайти із сексвідео різко змінили ситуацію з порно в інтернеті.

Можливість будь-якого користувача вільно завантажувати та скачувати контент уможливила поширення піратських, викрадених та незаконних відео, а також ускладнила продаж оригінальних відео.

Нові правила, якщо їх повністю запровадять PornHub та інші вебсайти, можуть мати значний вплив на боротьбу з незаконним та піратським контентом, що призведе до значної перемоги акторів фільмів для дорослих та активістів.

Однак нова політика навряд чи задовольнить інших активістів та законодавців, які закликають повністю закрити PornHub.

Інтернет-порно останніми роками зазнало й інших важливих змін - обумовлених технологіями, соціальними медіа та сервісами передплати на кшталт OnlyFans.

Pornhub має мільярди відвідувачів, які щороку завантажують мільйони відео.

Пан Крістоф особливо критикував можливість скачувати відео та участь платіжних систем.

Що змінюється?

"Відтепер лише партнери з вмісту та представники Model Programme зможуть завантажувати вміст на Pornhub", - йдеться у повідомленні сайту.

Інші користувачі зможуть завантажувати файли лише після запровадження процесу обов'язкової перевірки.

Також більшості користувачів заборонили скачувати відео.

"У тандемі з нашою технологією відбитків пальців, це знизить імовірність повторного завантаження вилученого з платформи контенту", - заявляють у Pornhub.

Протягом останніх місяців вебсайт покращив заходи безпеки, а також розпочне оприлюднення звітів щодо прозорості у 2021 році.