Навіщо Україні локдаун після свят? Теленовини ВВС

У випуску 9 грудня:

  • Уряд назвав дати планованого загальнонацільного локдауну: обмеження наступного місяця не заторкнуть святкових днів, то чи будуть такі заходи дієвими? Аналізують наші кореспонденти;
  • Чи існує таке явище як вакцинний націоналізм? Благодійні організації звинуватили багаті країни світу в загребущості. А чи складно зробити щеплення цілому людству?
  • В гонитві за мрією знайшли... самотність? Історія про подружжя, яке переїхало жити на безлюдний острів у Шотландії;
  • І космічна загадка: надпотужний телескоп в Австралії допоміг побачити в небі загадкові радіокола. Вчені шукають пояснення

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