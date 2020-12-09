Навіщо Україні локдаун після свят? Теленовини ВВС
У випуску 9 грудня:
- Уряд назвав дати планованого загальнонацільного локдауну: обмеження наступного місяця не заторкнуть святкових днів, то чи будуть такі заходи дієвими? Аналізують наші кореспонденти;
- Чи існує таке явище як вакцинний націоналізм? Благодійні організації звинуватили багаті країни світу в загребущості. А чи складно зробити щеплення цілому людству?
- В гонитві за мрією знайшли... самотність? Історія про подружжя, яке переїхало жити на безлюдний острів у Шотландії;
- І космічна загадка: надпотужний телескоп в Австралії допоміг побачити в небі загадкові радіокола. Вчені шукають пояснення
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