Венеційська комісія дала оцінку діям Конституційного суду
Венеціанська комісія оприлюднила свій висновок щодо Конституційного суду України, скандальне рішення якого нещодавно призвело до частково паралічу системи електронного декларування чиновників.
У жовтні КС скасував кримінальну відповідальність посадовців за недекларування статків, а також суттєво обмежив повноваження НАЗК і заявив про неконституційність контролю НАЗК за деклараціями суддів.
Це призвело до хвилі обурення в суспільстві та протестів. Вердикт КС публічно розкритикував і президент Володимир Зеленський.
Саме він і звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку діям Конституційного суду.
У своєму рішенні комісія визнає, що рішення Конституційного суду України "не має чіткої аргументації та твердої основи в міжнародному праві і, можливо, було заплямовано серйозною процедурною помилкою - невирішеним питанням про конфлікт інтересів деяких суддів".
"Це варто жалю не тільки через негайні негативні наслідки цього рішення для боротьби з корупцією в Україні, але також тому, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя в цілому", - йдеться в рішенні.
Також експерти Венеціанської комісії зазначили, що "вимогою розподілу державної влади є те, що конституційний суд не має узурпувати роль законодавчого органу".
"Навіть якщо формально КС має повноваження оголошувати неконституційними певні положення кримінального кодексу, це повноваження мають застосовуватися з урахуванням того, що саме парламент встановлює систему стримувань та противаг".
Водночас із цим Венеціанська комісія говорить про те, що рішення КС все ж потрібно поважати і виконувати.
"Парламент та виконавча влада мають поважати роль КС як "вартового Конституції". Тому вони мають оперативно заповнити законодавчий пробіл", - йдеться у висновку комісії.
Україні там порадили якнайшвидше повернути кримінальну відповідальність чиновників, скасовану КС, зокрема ув'язнення за брехню в деклараціях.
Новий законопроєкт, який передбачає повернення кримінальної відповідальності, нещодавно ухвалила Верховна рада, проте тюремного ув'язнення він не передбачає.
У Венеційській комісії кажуть, що така форма покарання все ж є обґрунтованою і пропорційною.
Окрім того в комісії закликали повністю відновити повноваження НАЗК, зокрема і щодо роботи з деклараціями суддів, проте, щоб виконати рішення КС, прописати додаткові гарантії, які захистять суддів.
Венеціанська комісія - це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Він надає висновки про відповідність законопроєктів європейським стандартам і цінностям.