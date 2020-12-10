Венеційська комісія дала оцінку діям Конституційного суду

Автор фото, Unian

Венеціанська комісія оприлюднила свій висновок щодо Конституційного суду України, скандальне рішення якого нещодавно призвело до частково паралічу системи електронного декларування чиновників.

У жовтні КС скасував кримінальну відповідальність посадовців за недекларування статків, а також суттєво обмежив повноваження НАЗК і заявив про неконституційність контролю НАЗК за деклараціями суддів.

Це призвело до хвилі обурення в суспільстві та протестів. Вердикт КС публічно розкритикував і президент Володимир Зеленський.

Саме він і звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати оцінку діям Конституційного суду.

У своєму рішенні комісія визнає, що рішення Конституційного суду України "не має чіткої аргументації та твердої основи в міжнародному праві і, можливо, було заплямовано серйозною процедурною помилкою - невирішеним питанням про конфлікт інтересів деяких суддів".

"Це варто жалю не тільки через негайні негативні наслідки цього рішення для боротьби з корупцією в Україні, але також тому, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя в цілому", - йдеться в рішенні.

Автор фото, Unian Підпис до фото, Рішення КС призвело до протестів

Також експерти Венеціанської комісії зазначили, що "вимогою розподілу державної влади є те, що конституційний суд не має узурпувати роль законодавчого органу".

"Навіть якщо формально КС має повноваження оголошувати неконституційними певні положення кримінального кодексу, це повноваження мають застосовуватися з урахуванням того, що саме парламент встановлює систему стримувань та противаг".

Водночас із цим Венеціанська комісія говорить про те, що рішення КС все ж потрібно поважати і виконувати.

"Парламент та виконавча влада мають поважати роль КС як "вартового Конституції". Тому вони мають оперативно заповнити законодавчий пробіл", - йдеться у висновку комісії.

Україні там порадили якнайшвидше повернути кримінальну відповідальність чиновників, скасовану КС, зокрема ув'язнення за брехню в деклараціях.

Новий законопроєкт, який передбачає повернення кримінальної відповідальності, нещодавно ухвалила Верховна рада, проте тюремного ув'язнення він не передбачає.

У Венеційській комісії кажуть, що така форма покарання все ж є обґрунтованою і пропорційною.

Окрім того в комісії закликали повністю відновити повноваження НАЗК, зокрема і щодо роботи з деклараціями суддів, проте, щоб виконати рішення КС, прописати додаткові гарантії, які захистять суддів.

Венеціанська комісія - це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Він надає висновки про відповідність законопроєктів європейським стандартам і цінностям.