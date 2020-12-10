Прототип міжпланетної ракети SpaceX вибухнув під час посадки

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Прототип міжпланетного космічного корабля Starship компанії SpaceX вибухнув під час посадки в рамках випробувань у штаті Техас.

Попри це, в компанії кажуть, що всі інші етапи тестового запуску пройшли успішно.

"Ми отримали всі необхідні дані! Вітаю команду SpaceX", - написав засновник SpaceX Ілона Маска

Вибух стався в момент, коли Starship здійснював вертикальну посадку.

До цього корабель зміг злетіти на 12,5 кілометра - це найбільша висота, на яку поки що вдавалося піднятися Starship.

За словами засновника SpaceX Ілона Маска, вибух стався через те, що під час посадки тиск у паливному баку був занизьким, тому швидкість приземлення була занадто високою.

До запуску він Маск оцінював шанси на успіх тестового запуску як один до трьох.

"Марс, а ось і ми!"

У 2002 році, створюючи компанію SpaceX, Ілон Маск заявляв, що його кінцева мета - колонізація Марсу.

Надважка ракета Starship призначена саме для міжпланетних подорожей.

Очікується, що вже наступного року на орбіту виведуть її повноцінний прототип.

За планами Маска, Starship згодом використають для доставки на Марс тисяч колоністів, які будуть створювати там перше людське поселення.

До цього Starship, як очікується, ще має злітати до місяця і провести навколомісячні польоти на з туристами на борту.

Після чергових випробувань корабля Маск написав у своєму твіттері: "Марс, а ось і ми!".