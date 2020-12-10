Ленура Іслямова заочно засудили у Криму до 19 років

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Суд в анексованому Криму заочно засудив гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Ленура Іслямова до 19 років ув'язнення. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Призначити Іслямову Ленуру Едемовичу покарання у вигляді 19 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з виступом в ЗМІ, і обмеженням свободи строком на 1 рік. Місцем відбування покарання Іслямова визначити колонію суворого режиму", - цитує вирок "ТАСС".

Іслямова звинувачували в організації "енергетичної блокади півострова", а також у створенні збройного формування і закликах до порушення територіальної цілісності РФ.

Сам чоловік свою провину заперечує і участі в процесі не брав. Його адвокат вже заявив, що рішення оскаржуватимуть.

Російські слідчі закидали Іслямову, що він нібито створив та очолив у селищі Чонгар (Херсонська область) збройний загін "Кримськотатарський добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана". Оскільки загін не входить у структуру Міноборони та Міністерства внутрішніх справ РФ, там його вважають незаконним.

Також Іслямова росіяни звинувачували в підриві ліній електропередач у селищі Чаплинка Херсонської області у 2015 році.

У 2015 році він був одним з активних учасників громадянської блокади Криму.

Іслямов є віцепрезидентом Світового конгресу кримських татар і генеральним директором телеканалу ATR.