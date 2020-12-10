У роботі Facebook стався глобальний збій

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По обіді 10 грудня в роботі Facebook стався глобальний збій. Користувачі жаліються як на роботу самої соцмережі, так і додатку для повідомлень Messenger.

У когось Facebook не працює взагалі, в інших - проблеми з авторизацією.

Чимало користувачів також пишуть, що не можуть відправити повідомлення друзям.

Судячи з даних сайту DownDetector, який збирає скарги на роботу різних онлайн-сервісів, проблема має глобальний характер, але найбільше зачепила Європу.

Автор фото, DownDetector

Найгірша ситуація - в Польщі, Данії, Бельгії, Франції та Великій Британії.

Великих проблем в Україні DownDetector наразі не демонструє, але чимало користувачів все ж говорять про схожі перебої в роботі соцмережі.

У самій Facebook причини збою поки що не коментували.