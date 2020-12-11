"Тепер люди падають не лише духовно". Наслідки ожеледиці в Україні
Сильна ожеледиця у Києві та низці інших міст України призвела до чисельних ДТП, збоїв у графіку руху громадського транспорту та літаків. Сотні людей отримали травми.
В одному лише Києві упродовж 10 грудня травмувалися понад 160 людей - 150 дорослих і 13 дітей, розповіли в департаменті охорони здоров'я столиці.
Правоохоронці станом на 20 годину четверга зафіксували 127 ДТП у Києві, і 72 - у Київській області. Рух на десятках вулиць на кілька годин фактично зупинився.
Схожі проблеми - і в інших регіонах: приміром, у Луцьку до травмпунктів напередодні звернулися два десятки людей. Медики фіксували переломи, забої м'яких тканин та звихи.
У Маріуполі зафіксували більше 10 ДТП, в місті зупинялася робота громадського транспорту - тролейбуси розвертало прямо посеред дороги.
Місцеві пожежники через ожеледицю також не змогли вчасно дістатися до місця одного з викликів.
В аеропорту "Бориспіль" довелося відкладати та скасовувати рейси: літаки не могли приземлитися і змушені були здійснювати посадку в резервних аеропортах або ж узагалі повертатися в місця вильоту.
Такою ж була і ситуація в "Жулянах" - 10 грудня там не зміг приземлитися рейс Wizz Air із Вільнюса, а рейс у Дортмунд скасували через неможливість здійснити зліт.
Усю ніч в українських містах комунальники обробляли дороги та тротуари. У Києві, приміром, встигли використати понад 2 тисячі тонн солі, майже 100 тонн піскосоляної суміші та 260 тонн рідких хлоридів.
Проте столичні комунальники жаліються, що навіть цього замало - через погані погодні умови, одні й ті ж ділянки доводиться обробляти по кілька разів, оскільки там швидко намерзає новий шар льоду.
На автошляхах державного та місцевого значення ситуація станом на ранок п'ятниці задовільна - обмежень руху немає. Над обробкою доріг працювали понад 1000 людей і понад 800 одиниць спецтехніки.
Погані погодні умови в низці регіонів супроводжувалися також сильним вітром, дощем і мокрим снігом.
У ДСНС кажуть, що це призвело до знеструмлення 173 населених пунктів - зокрема на Київщині, Житомирщині та Буковині.
П'ятниця не буде кращою?
Судячи з прогнозів синоптиків у п'ятницю, 11 грудня, ситуація з погодними умовами суттєво не зміниться - в низці областей цього дня дощі та ожеледиця.
Дещо кращими будуть умови в південних та східних регіонах.
У Києві у п'ятницю на всіх маршрутах громадського транспорту ввели оперативний стан - це означає, що транспорт відхиляється від графіка.
Кияни також повідомляють що ціни на таксі й надалі тримаються на високому рівні: приміром, телеведуча Марічка Падалко у своєму фейсбуці розповіла що за поїздку, яка зазвичай коштує 40 гривень, зараз доводиться заплатити 120.
"Радійте ожеледиці - значить, у вас є асфальт"
Попри труднощі, які принесла з собою негода, для багатьох українців це стало приводом порозважатися: наприклад, зіграти в хокей або ж покататися на ковзанах.
Тим часом невідомий водій маршрутки влаштував дрифт на одній зі зледенілих парковок Києва: щоправда, ця розвага, за інформацією фейсбук-спільноти "Київ-оперативний", завершилася невдало - маршрутка зрештою зіткнулася з іншою автівкою.
Справжня пригода очікувала й на тих, хто вчора ввечері опинився на Андріївському узвозі: піднятися на крутий підйом було так само непросто, як і спуститися з нього.
Користувачка Twitter з ніком Іринка жартує, що ожеледиця здійснила її мрію - чоловіки падали до її ніг: "З одним навіть полежала".
Користувач Volodicka пише, що тепер люди падають не лише духовно, а й фізично.
Тим часом інші радять українцям із великих міст радіти ожеледиці - бо там принаймні є асфальт.