"Тепер люди падають не лише духовно". Наслідки ожеледиці в Україні

Автор фото, Unian

Сильна ожеледиця у Києві та низці інших міст України призвела до чисельних ДТП, збоїв у графіку руху громадського транспорту та літаків. Сотні людей отримали травми.

В одному лише Києві упродовж 10 грудня травмувалися понад 160 людей - 150 дорослих і 13 дітей, розповіли в департаменті охорони здоров'я столиці.

Правоохоронці станом на 20 годину четверга зафіксували 127 ДТП у Києві, і 72 - у Київській області. Рух на десятках вулиць на кілька годин фактично зупинився.

Схожі проблеми - і в інших регіонах: приміром, у Луцьку до травмпунктів напередодні звернулися два десятки людей. Медики фіксували переломи, забої м'яких тканин та звихи.

У Маріуполі зафіксували більше 10 ДТП, в місті зупинялася робота громадського транспорту - тролейбуси розвертало прямо посеред дороги.

Місцеві пожежники через ожеледицю також не змогли вчасно дістатися до місця одного з викликів.

В аеропорту "Бориспіль" довелося відкладати та скасовувати рейси: літаки не могли приземлитися і змушені були здійснювати посадку в резервних аеропортах або ж узагалі повертатися в місця вильоту.

Такою ж була і ситуація в "Жулянах" - 10 грудня там не зміг приземлитися рейс Wizz Air із Вільнюса, а рейс у Дортмунд скасували через неможливість здійснити зліт.

Усю ніч в українських містах комунальники обробляли дороги та тротуари. У Києві, приміром, встигли використати понад 2 тисячі тонн солі, майже 100 тонн піскосоляної суміші та 260 тонн рідких хлоридів.

Проте столичні комунальники жаліються, що навіть цього замало - через погані погодні умови, одні й ті ж ділянки доводиться обробляти по кілька разів, оскільки там швидко намерзає новий шар льоду.

На автошляхах державного та місцевого значення ситуація станом на ранок п'ятниці задовільна - обмежень руху немає. Над обробкою доріг працювали понад 1000 людей і понад 800 одиниць спецтехніки.

Погані погодні умови в низці регіонів супроводжувалися також сильним вітром, дощем і мокрим снігом.

У ДСНС кажуть, що це призвело до знеструмлення 173 населених пунктів - зокрема на Київщині, Житомирщині та Буковині.

П'ятниця не буде кращою?

Судячи з прогнозів синоптиків у п'ятницю, 11 грудня, ситуація з погодними умовами суттєво не зміниться - в низці областей цього дня дощі та ожеледиця.

Дещо кращими будуть умови в південних та східних регіонах.

Автор фото, Unian

У Києві у п'ятницю на всіх маршрутах громадського транспорту ввели оперативний стан - це означає, що транспорт відхиляється від графіка.

Кияни також повідомляють що ціни на таксі й надалі тримаються на високому рівні: приміром, телеведуча Марічка Падалко у своєму фейсбуці розповіла що за поїздку, яка зазвичай коштує 40 гривень, зараз доводиться заплатити 120.

"Радійте ожеледиці - значить, у вас є асфальт"

Попри труднощі, які принесла з собою негода, для багатьох українців це стало приводом порозважатися: наприклад, зіграти в хокей або ж покататися на ковзанах.

Тим часом невідомий водій маршрутки влаштував дрифт на одній зі зледенілих парковок Києва: щоправда, ця розвага, за інформацією фейсбук-спільноти "Київ-оперативний", завершилася невдало - маршрутка зрештою зіткнулася з іншою автівкою.

Справжня пригода очікувала й на тих, хто вчора ввечері опинився на Андріївському узвозі: піднятися на крутий підйом було так само непросто, як і спуститися з нього.

Користувачка Twitter з ніком Іринка жартує, що ожеледиця здійснила її мрію - чоловіки падали до її ніг: "З одним навіть полежала".

Користувач Volodicka пише, що тепер люди падають не лише духовно, а й фізично.

Тим часом інші радять українцям із великих міст радіти ожеледиці - бо там принаймні є асфальт.