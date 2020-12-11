Трамп раптово згадав скандальну розмову з Зеленським і назвав її ідеальною

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Президент США Дональд Трамп назвав більш ніж ідеальною свою телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським у липні 2019 року, яка свого часу спровокувала міжнародний скандал.

Пригадав він її в контексті обрання демократа Джо Байдена новим президентом США та нещодавньої заяви його 50-річного сина Гантера Байдена, який повідомив, що він таки став фігурантом розслідування через звинувачення у маніпуляціях з податками.

"Тепер виявилося, що мій телефонний дзвінок до президента України, який багато хто, в тому числі і я, назвали "ідеальним", був навіть кращим. Я передбачив корупцію Байдена та сказав зателефонувати генеральному прокурору (України - Ред.), який, можливо, знав про корупцію під час містифікації імпічменту", - написав Трамп у Twitter.

Скандальний дзвінок

Через телефонну розмову з Зеленським Трамп зіткнувся із загрозою імпічменту.

Його звинуватили в тиску на українського президента. Начебто Трамп домагався, щоб українські правоохоронні органи звинуватити в корупції Байдена та його сина Гантера, який раніше працював в українській енергетичній компанії.

Тим самим Трамп начебто сподівався вивести з перегонів головного конкурента на майбутніх виборах.

У грудні 2019 стало відомо, що вже за півтори години після тієї телефонної розмови Білий дім вирішив заморозити фінансову допомогу Україні.

Трамп всі звинувачення рішуче відкидав. Зокрема, у вересні 2019 року він, не попередивши українського колегу, опублікував стенограму розмови з Зеленським, щоб розвіяти сумніви.

Американський президент тоді наголосив, що це була дружня розмова, в якій не було жодного тиску на президента України. Натомість його опоненти з Демократичної партії заявили, що підстав для імпічменту після публікації стало навіть більше.

Відповідно до стенограми, Трамп закликав Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані та нагадав про розслідування ексгенпрокурора Віктора Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Гантер Байден.

"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якщо б ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це... Це мені здається жахливим", - коментує Дональд Трамп цю справу.

Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

Зрештою, ініціатива оголосити Трампу імпічмент провалилася, але вибори все одно виграв Байден.