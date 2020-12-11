BBC News Україна назвала переможця Дитячої Книги року ВВС-2020

BBC News Україна оголошує переможців премії Книга року BBC-2020, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

У номінації Дитяча книга року BBC - 2020 перемогла книга "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" Уляни Чуби (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").

Фінальна церемонія нагородження переможців триває на сторінці BBC News Україна у Facebook та на каналі YouTube.

Оголошуючи Дитячу книгу року BBC "Мед і паштет - фантастичні вітрогони", керівний директор ЄБРР з питань комунікацій Джонатан Чарльз зазначив: "Сьогодні переможцем стала така історія, які нам подобаються найбільше: історія, яка буде цікава всій родині. Діти знайдуть у ній захопливу пригоду. А батьки - сатиричний погляд на такі важливі проблеми, як цифрова ізоляція, забруднення довкілля та корупція".

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Згодом дізнаємося імена переможців у категорії "Есеїстика" та "Книга року ВВС".

Читач року

Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року - 2020" здобув Віталій Гудима за рецензію на роман Петра Яценка "Магнетизм", який увійшов до довгого списку Книги року BBC - 2020.

У подарунок він отримає електронну книжку Kindle.

Згодом дізнаємося імена переможців у номінаціях "Есеїстика" та "Книга року ВВС".

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