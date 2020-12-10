Вибух, який забрав 200 життів: звинувачення висунули керівнику уряду
Суд у Лівані звинуватив виконувача обов'язків прем'єр-міністра Хасана Діаба та трьох колишніх міністрів у необережності, що призвели до руйнівного вибуху в порту Бейрута.
Джерела у суді заявили, що наступного тижня усіх чотирьох допитають щодо попереджень, які вони отримували про небезпеку зберігання 2750 тонн аміачної селітри у порту.
Хасана Діаб та інші троє чоловіків - це колишні міністри фінансів Алі Хасан Халіл, громадських робіт - Юсеф Фініанос та транспорту - Газі Зейтер - перші політики, яких обвинувачує суддя Фаді Саван у межах розслідування.
Судове джерело повідомило агентству AFP у четвер, що обвинувачені отримували перед катастрофою "кілька письмових повідомлень, що застерігали від затягування з утилізацією аміачної селітри".
"Вони також не вжили необхідних заходів, щоб уникнути руйнівного вибуху та його величезної шкоди", - додало джерело.
Політики ще не коментували цю інформацію.
5 серпня пожежа спричинила детонацію хімічної сполуки, у результаті вибуху загинуло 220 людей, частину міста зруйнувало.
Вибух спричинив збитки на 4,6 млрд доларів.