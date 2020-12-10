Вибух, який забрав 200 життів: звинувачення висунули керівнику уряду

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Суд у Лівані звинуватив виконувача обов'язків прем'єр-міністра Хасана Діаба та трьох колишніх міністрів у необережності, що призвели до руйнівного вибуху в порту Бейрута.

Джерела у суді заявили, що наступного тижня усіх чотирьох допитають щодо попереджень, які вони отримували про небезпеку зберігання 2750 тонн аміачної селітри у порту.

Хасана Діаб та інші троє чоловіків - це колишні міністри фінансів Алі Хасан Халіл, громадських робіт - Юсеф Фініанос та транспорту - Газі Зейтер - перші політики, яких обвинувачує суддя Фаді Саван у межах розслідування.

Судове джерело повідомило агентству AFP у четвер, що обвинувачені отримували перед катастрофою "кілька письмових повідомлень, що застерігали від затягування з утилізацією аміачної селітри".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Тимчасовий прем'єр-міністр Хасан Діаб звинуватив у катастрофі велику корупцію

"Вони також не вжили необхідних заходів, щоб уникнути руйнівного вибуху та його величезної шкоди", - додало джерело.

Політики ще не коментували цю інформацію.

5 серпня пожежа спричинила детонацію хімічної сполуки, у результаті вибуху загинуло 220 людей, частину міста зруйнувало.

Вибух спричинив збитки на 4,6 млрд доларів.