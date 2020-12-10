Зубри більше не на межі вимирання, але 31 вид зник назавжди - оновлений "червоний список"

Автор фото, RAFAL KOWALCZYK

Згідно з оновленим офіційним списком видів, яким загрожує вимирання, європейські зубри більше до нього не належать. Такі дані Міжнародного союзу охорони природи.

Найбільшого наземного ссавця Європи майже знищили полюванням та вирубкою лісів століття тому, але тепер чисельність тварин у диких стадах по всьому континенту зросла до 6000.

Відновлення виду вважається історією "успіху збереження".

Проте, згідно з останнім оновленням від організації, 31 вид рослин і тварин назвали такими, що вимерли.

Серед них є жаби, риби, рослини і кажан.

Список видів, що вимирають, складений МСОП (Міжнародним союзом охорони природи), оцінює перспективи виживання рослин, тварин та грибів.

У третьому та останньому оновленні цього року доктор Бруно Оберле, генеральний директор МСОП, зазначив, що відновлення європейських зубрів та 25 інших видів демонструє "силу збереження".

Але великий перелік вимерлих видів "є суворим нагадуванням про те, що зусилля з охорони потрібно терміново посилювати", додав він.

Зараз МСОП оцінив майже 130 000 видів рослин і тварин, з яких більше чверті загрожує зникнення.

В останньому оновленні "Червоного списку" є хороші та погані новини для низки ссавців, птахів та земноводних.

Автор фото, RAFAL KOWALCZYK

Автор фото, VALERII SIROSHTAN Підпис до фото, Зубри на Львівщині біля гір

Попри хороші новини для таких тварин, як європейський зубр, загалом зник 31 вид, серед них три жаби Центральної Америки, 17 прісноводних риб Філіппін, вухатий кажан Лорда Гоуі та 11 видів рослин.

Жаб вразила смертельна грибкова хвороба, тоді як риба зникла через хижацтво інтродукованими видами та надмірний вилов.

Дельфін тукусі, знайдений в річці Амазонка, класифікували як зникаючий. Зараз усім прісноводним дельфінам у світі загрожує зникнення.

Маленький сірий дельфін під загрозою, бо часто потрапляє в рибальські снасті, а також через забруднення та спорудження дамб на річках.

Автор фото, FERNANDO TRUJILLO Підпис до фото, Дельфін тукусі з Амазонки класифікували як зникаючий

У пташиному царстві Андський кондор, птах-секретар та воєнний орел зараз перебувають під високим ризиком зникнення.

Ян Берфілд з BirdLife International, який складає список вимираючих птахів, вказує, що присвоєння цього статусу - погана новина, але "це не повинно бути трагедією".

"Для багатьох (видів - Ред.) шлях до відновлення починається тут, оскільки перелік привертає увагу до їхньої біди та допомагає підвищити пріоритет збереження", - пояснив він.

Автор фото, NATHAN RUPERT Підпис до фото, Андський кондор

Переваги природоохоронних заходів помітні. Мова іде про збільшення кількості європейських зубрів та ще 25 видів рослин та тварин, включаючи скатів, земноводних та птахів.

"Успіхи збереження", оголошені в четвер, "є живим доказом того, що світ може ставити амбіційні цілі щодо біорізноманіття та виконувати їх", - сказала д-р Джейн Смарт, глобальний директор Групи зі збереження біорізноманіття МСОП.

Хороші новини

Вид: Європейський зубр (Bison bonasus)

Статус: перенесено з червоного вразливого переліку до тих, яким майже загрожує зникнення.

Колись великі стада диких зубрів кочували по Європі, як це фіксували на стародавніх печерних розписах. Але тиск людини та полювання призвели до падіння популяції. До 1920-х років великий ссавець практично вимер, за винятком зоопарків.

Зусилля щодо повернення зубрів до природного ландшафту розпочались у Польщі в 1950-х роках.

Автор фото, Сергій Гащак Підпис до фото, Вперше сліди зубра в Чорнобильській зоні знайшли 2012 року

Кількість зросла приблизно з 1800 у 2003 році до понад 6000 торік. Це переважно у Польщі, Білорусі та Росії.

Кілька місць проживання зубрів у дикій природі є також в Україні.

Зубри розкидані майже в 50 стадах, більшість з яких занадто малі, щоб вижити без подальших охоронних заходів.

Доктор Рафал Ковальчик, експерт і зубрів з Польської академії наук, сказав BBC: "Вид дуже вразливий до вимирання, але завдяки цим міжнародним зусиллям нам вдалося його врятувати, збільшити чисельність стад і збільшити його поширеність. Я сподіваюся, що майбутнє виду буде світлим ".

Вид: Рудий шуліка

Статус: перенесено з переліку тих, яким майже загрожує зникнення, до найменшого занепокоєння (найнижча категорія ризику вимирання).

Автор фото, RICHARD TOWELL

Популяція Рудого шуліки зменшувалась по всій Європі через отруєння пестицидами, переслідування та втрату природних просторів.

Але правовий захист та план дій зі збереження передбачив масштабні проєкти реінтродукції. Зараз птах відновлюється і став звичним явищем у багатьох районах, хоча отруєння та переслідування все ще залишаються проблемою в деяких місцях.

Вид: Деревна жаба Оахака

Статус: перенесено з критично зникаючих до тих, яким майже загрожує зникнення.

У багатьох земноводних трапляються проблеми, але дії місцевих громад в Мексиці допомогли захистити середовище існування цієї жаби.