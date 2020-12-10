Перша облрада України висловила недовіру губернатору Зеленського

Автор фото, УНІАН

Вперше за президентства Володимира Зеленського обласна рада висловила недовіру та направила президенту звернення щодо звільнення керівника області.

Це сталось на Волині, де депутати нової ради абсолютною більшістю проголосували за недовіру керівнику області Юрію Погуляйку.

Згідно із законом про місцеві державні адміністрації, у такому разі "президент України приймає рішення про відставку голови обласної державної адміністрації".

Закон вимагає висловлення недовіри двома третинами голосів. За це рішення проголосували 49 з 64 депутатів, суттєво більше потрібної кількості.

Найбільшу фракцію на Волині має партія "За майбутнє" соратника олігарха Ігоря Коломойського Ігоря Палиці - 22. Цю силу представляє і голова ради Григорій Недопад.

Ще по 9 мають "Батьківщина" та "ЄС", "Слуга народу" - 8, а також "Свобода", "Аграрна партія" та "Сила і честь" - по 7, 5 та 4 місця.

Голосування було таємним. Юрій Погуляйко керує областю з 2 грудня 2019 року.

Чому не довіряють?

Пресслужба обласної ради вказує, що керівник області прийшов на сесію та влаштував дискусію з депутатами - звинуватив їх у популізмі.

"Депутати запевняли, що він діє непрофесійно та порушує етичні норми поведінки не лише державного службовця, а й інтелігентної людини", - йдеться у заяві облради.

Вони вимагали у керівника області прозвітувати за рік роботи, що той відмовився зробити.

Після цього депутати проголосували за висловлення йому недовіри та направили документ президенту для ухвалення рішення про відставку.

Тільки президент України своїм указом може звільняти та призначати керівників обласних державних адміністрацій.

Як вказує місцеве видання "Конкурент", керівник області завітав до депутатів і зробив недостатньо цензурну заяву у їхній бік.

Автор фото, УНІАН

"Я офіційно заявляю: не хочу більше працювати, не хочу бачити ваші морди", - цитує його видання.

В офіційній заяві керівника області вказано, що він сподівався на ефективну співпрацю з обласною радою після виборів.

"Однак, не так сталося, як гадалося", - йдеться у повідомленні на сайті адміністрації.

Він каже, що його не запрошували на сесію обласної ради, яка висловила йому недовіру.

Керівник області пообіцяв, що зможе прозвітувати перед депутатами за результатами роботи протягом 2020 року у січні-лютому 2021 року.

Місцеві ЗМІ припускають, що спроби відправити у відставку керівника області пов'язані з намаганнями переможців виборів закріпити свої позиції у владі.

У низці областей за останні тижні посади керівників областей отримали представники партій, які мали успіх у регіоні.

На Одещині керівником області став Сергій Гриневецький з партії Геннадія Труханова "Довіряй ділам".

На Дніпропетровщині керівником обласної адміністрації має стати Валентин Резніченко від "Пропозиції".