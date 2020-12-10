Очікування і невизначеність для бізнесу гірші, ніж сам карантин - НБУ

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Вплив карантину вихідного дня на економіку є меншим, ніж очікували, а січневий карантин може забрати до 0,2% ВВП країни, підрахували у Національному банку.

Попередньо у НБУ очікували, що український ВВП втратить до 0,2% через карантин вихідного дня. Але реальні результати, імовірно, будуть ще меншими, заявив заступник голови Нацбанку України Дмитро Сологуб.

Разом із тим, за його словами, тривала невизначеність із тим, коли і який карантин запровадять тепер, більш негативно відбилися на очікуваннях бізнесу.

"Бізнес і люди не дуже розуміли, як саме буде запроваджено карантин. Тож очікування можуть бути гіршими, ніж сам карантин як такий", - заявив Дмитро Сологуб.

Вплив січневого карантину, як очікують у Нацбанку, буде більшим, ніж карантину вихідного дня. Проте він так само несуттєво вплине на економіку, - можливі втрати обчислюють у 0,2% ВВП.

Напередодні уряд ухвалив рішення про жорсткий "післясвятковий" карантин - з 8 по 24 січня наступного року. Він передбачає жорсткіші, ніж нині, обмеження, проте вони будуть дещо м'якішими, ніж навесні цього року.

Через весняний карантин у другому кварталі цього року український ВВП скоротився майже на 10% порівняно із першим кварталом. А у загальних показниках за рік весняний карантин, за різними оцінками, забере до 1% ВВП.

Разом із тим, як вважає колишній міністр економіки Тимофій Мілованов, бізнес адаптувався до умов роботи під час карантину, і тепер економічні втрати навіть за жорсткого карантину будуть утричі меншими, ніж навесні 2020.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль послідовно захищає рішення уряду про карантин вихідного дня, називаючи його "українським продуктом", яким зацікавилися в інших країнах. В інтерв'ю "Українській правді" прем'єр розповів, що карантин вихідного дня дозволив стабілізувати ситуацію із зростанням кількості нових хворих на коронавірус.

Він твердить, що ці заходи практично не вплинули на ВВП. Разом із тим він визнає, що через них знову зросла кількість звернень по допомогу з безробіття.

"Найбільше постраждала сфера обслуговування і сфера розваг, де задіяна велика кількість людей і робочих місць. Тобто вплив на ВВП країни загалом був незначний, але вплив на кількість робочих місць - доволі відчутний", - заявив Денис Шмигаль в інтерв'ю "Українській правді".