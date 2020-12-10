Google оштрафували на 100 млн євро за кукі, які відстежують рекламу

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Google оштрафували на 100 мільйонів євро у Франції за порушення правил країни щодо трекерів онлайн-реклами, відомих як файли кукі (cookie).

Це найбільший штраф, який будь-коли накладала французька організація з нагляду за конфіденційністю даних CNIL.

Американський роздрібний гігант Amazon також оштрафували на 35 мільйонів євро за порушення правил.

У CNIL заявили, що французькі вебсайти Google і Amazon не запитували згоди відвідувачів перед тим, як файли кукі, які відстежують рекламу, були збережені на їхніх комп'ютерах.

За словами регулятора, Google і Amazon також не надали чіткої інформації про те, як буде використовуватися онлайн-відстеження і чи відвідувачі французьких вебсайтів можуть відмовитися від файлів кукі.

Технологічним гігантам надали три місяці на зміну інформаційних банерів, які відображаються на їхніх сайтах.

Якщо вони не дотримуються правил, їх будуть штрафувати ще на 100 000 євро в день аж до внесення змін.

У заяві, опублікованій Reuters, компанія Google повідомила: "Ми дотримуємося свого досвіду надання попередньої інформації та чітких засобів контролю, надійного внутрішнього управління даними, безпечної інфраструктури та, перш за все, корисних продуктів".

"Сьогоднішнє рішення, ухвалене відповідно до французьких законів про конфіденційність, не враховує ці зусилля та не враховує той факт, що французькі правила та нормативні вимоги є невизначеними і постійно змінюються", - наголошують в компанії.

В Amazon не погодилися з рішенням CNIL,

"Ми постійно оновлюємо наші методи забезпечення конфіденційності, щоб гарантувати, що ми відповідаємо зростаючим потребам і очікуванням клієнтів та регуляторів і повністю дотримуємося всіх законів в кожній країні, в якій ми працюємо", - йдеться в заяві.

Конфіденційність

В іншому випадку британський регулятор перевіряє плани Google змінити спосіб обробки файлів кукі (cookie) браузером Chrome.

Google хоче заборонити рекламодавцям використовувати файли кукі для відстеження користувачів, які прямують мережею з одного сайту на інший під час використання Chrome, щоб поліпшити конфіденційність.

Google планує запровадити альтернативну систему, відому як "пісочниця конфіденційності", яка буде надавати тільки інформацію про переходи на сайти без розголошення конкретних користувачів.

Група з приблизно десяти невеликих технологічних компаній та видавців подала скаргу до британського Управління з конкуренції і ринків (CMA), стверджуючи, що це завдасть шкоди їхньому бізнесу.

Очікується, що CMA оголосить про своє втручання в найближчі тижні.