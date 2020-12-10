Київ накрив льодяний дощ. На дорогах затори, людей попереджають про небезпеку
Рятувальники попереджають про льодовий дощ та мокрий сніг, які через вітер та мороз миттєво перетворюються на ожеледь, - у Києві та суміжних регіонах у четвер ввечері.
Столиця вже стоїть у "червоних" автомобільних корках.
Так само небезпечно і для пішоходів - скрізь дуже слизько.
"В найближчі години у столиці прогнозують дощ з переходом у мокрий сніг при температурі -4°С", - попереджає "Київавтодор".
Комунальники кажуть, що вже борються з негодою, але закликають водіїв дотримуватися дистанції, особливо на спусках чи підйомах та на бруківці.
А пішоходів - бути обачними на на сходах.
"Першочергово протиожеледними засобами обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піскосоляну суміш", - повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури.
Через негоду на Київщині та Житомирщині обмежили рух вантажівок та автобусів - "на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття", - пояснюють у ДСНС.
Залиште авто
Про небезпеку попереджає і синоптик Наталка Діденко.
"Лід на дротах, на великих гілках дерев може спричинити їхній обрив, падіння - у найнесподіваніший момент", - пише вона.
Вона радить залишити авто у безпечному місці, де на них нічого не може впасти, та пересісти на громадський транспорт, адже дороги вже у великих заторах.
"Не хочу прогнозувати, але щось мені підказує, що неприємних ситуацій на дорогах, ДТП, сьогодні побільшає", - припускає вона.
І так само просить бути обережними пішоходів: "Йдіть дуже повільно та їдьте, якщо вже так необхідно, повільно та з дистанцією. Сіль та пісок стануть дуже актуальними найближчими днями".
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