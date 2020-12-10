Зірка футболу Грізманн припинив співпрацю з Huawei через Китай. Що сталось

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Французька зірка футболу Антуан Грізманн заявив, що припиняє свою спонсорську угоду з Huawei після звинувачень, що китайська телекомунікаційна фірма брала участь у стеженні за мусульманами-уйгурами у Китаї.

В недавньому звіті стверджується, що Huawei тестувала програмне забезпечення для розпізнавання обличчя, яке може допомогти поліції Китаю виявляти уйгурів.

Huawei рішуче заперечує претензії та заявляє ВВС, що компанію "засмутило" рішення Гризманна.

Китай отримав шквал критики щодо поводження з меншиною.

Вважається, що китайський уряд затримав до мільйона уйгурів у провінції Сіньцзян й утримує їх у так званих "таборах перевиховання".

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Пекін постійно заперечує жорстоке поводження і заявляє, що табори створені для подолання тероризму та покращення можливостей працевлаштування.

Правозахисники натомість вказують на масові порушення.

29-річний Грізманн є послом бренду Huawei з 2017 року і займає чільне місце у рекламі компанії у Франції.

"Після сильних підозр у тому, що Huawei сприяла розробці програми "виявлення уйгурів" за допомогою розпізнавання облич, я негайно припиняю своє партнерство з компанією", - написав він у Instagram.

У звіті американської дослідницької компанії IPVM йдеться, що Huawei брала участь у тестуванні програмного забезпечення для розпізнавання обличчя в Китаї, яке влада може використовувати для виявлення уйгурів.

IPVM заявила, що отримала документи, які нібито вказують на тестоване програмне забезпечення Huawei для китайської фірми Megvii у відеохмарній системі в 2018 році. Megvii найбільш відома своїми алгоритмами розпізнавання обличчя.

Представник Huawei заявив ВВС, що "це не сумісно з цінностями Huawei. Наші технології не призначені для ідентифікації етнічних груп. Недискримінація є основою наших цінностей як компанії".

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На пост Гризманна речник відповів: "Huawei, очевидно, засмучена рішенням пана Гризманна припинити свої відносини з компанією. Ми хотіли б запросити його особисто поспілкуватися, пояснити роботу, яка зараз виконується на найвищому рівні в компанії для розв'язання питань прав людини, рівності та недискримінації на всіх рівнях".

Китай назвав звіт IPVM "наклепом".