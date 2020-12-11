Time назвав Байдена і Гарріс людиною 2020 року

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Новообраний президент США Джо Байден та його віцепрезидент Камала Гарріс опинилися на обкладинці Time. Впливовий часопис називає "Людину року" вже майже сторіччя - від 1927.

"Байден та Гарріс представляють дещо історичне", - йдеться у повідомленні Time у Twitter.

Як написав головний редактор Time Едвард Фельзенталь, переможці отримали звання людини року "за те, що змінили американську історію, показали, що сила співчуття є потужнішою за гнів розбрату, за те, що подали надію на зцілення у світі, охопленому смутком".

Байдена та Гарріс не було у короткому списку Time. Конкурентами Байдена і Гарріс за звання людини року були нинішній президент США Дональд Трамп, який програв вибори, але домагається перерахунку голосів в судах.

Серед кандидатів також був доктор Ентоні Фаучі - американський лікар та науковець, який очолив боротьбу із коронавірусом у США.

Втім, Дональд Трамп вже був людиною року - у 2016, коли він виграв попередні президентські вибори.

Кожного року Time обирає людину, групу, ідею чи об'єкт, які за рік змінили світ "на краще чи на гірше" і мали найбільший вплив на події у світі за останні 12 місяців.

У 2019 "людиною року" стала шведська 16-річна активістка Грета Тумберг.

Минулого року до "людини року" вирішили додати ще кілька категорій - "бізнесмен року", "спортсмен року", "шоумен року" та "моральний авторитет року". У 2020 ним став Ентоні Фаучі.

Бізнесменом 2020 року названо засновника ы голову правлыння Zoom Еріка Юаня.

Шоуменами року стала південнокорейська група BTS. А спортсменом року - зірка баскетболу Леброн Джеймс.