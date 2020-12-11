Страти останніх днів президента Трампа. Перша відбулася, прохання Кардаш'ян не врятувало

Автор фото, Courtesy Bernard Defense Team

Засудженого на смертну кару Брендона Бернарда стратили в Індіані після того, як Верховний суд США відхилив прохання про помилування.

Йому було 40. У 1999 році його засудили за вбивство, яке він вчинив, коли йому було 18. За останні 70 років це наймолодший злочинець, страчений федеральним урядом.

Перед тим, як йому зробили смертельну ін'єкцію, Брендон Бернард подзвонив і вибачився перед родиною подружжя, за вбивство якого його засудили.

У 1999 Бернард був одним із п'яти підлітків, які пограбували подружжя Беглі в Техасі. Потім злочинці запхали чоловіка та дружину в багажник машини. Але в момент, коли їх застрелив один з нападників, Крістофер Віальва, якому було 19 років, Брендон Бернард намагався підпалити авто.

Його адвокати намагалися довести, що він боявся не виконати накази Віальви і що на момент, коли він підпалив авто, чоловік і дружина вже померли. Проте прокурори доводили, що жінка могла бути ще живою і задихнулася у вогні.

Страту затримали на понад дві години, оскільки чекали на рішення Верховного суду щодо прохання про помилування, яке подали захисники Бернарда.

Віальву стратили у вересні цього року.

Інших учасників вбивства засудили до різних тюремних термінів, оскільки на момент злочину їм було менше 18 років.

До страти Бернарда десятки тисяч людей просили президента Трампа помилувати його.

Серед них були кілька сенаторів, провідні юристи, включно із колишніми прокурорами в його справі, а також зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян Вест, яка нині вивчає право і вже проявила себе у кількох судових справах.

У березні вона відвідала Білий дім разом із трьома жінками, яким президент Трамп дозволив зменшити строки покарання.

До кінця перебування президента Трампа на посаді у США мають стратити ще 4 засуджених (а загальна кількість страт від липня цього року становитиме 13).

Якщо це станеться, то кількість страт за час президенства Трампа буде найбільшою за понад сторіччя.

Крім того, це порушить 130-річну традицію, за якою страти не виконуються у період, коли владу перебирає новообраний президент США. 20 січня 2021 року ним має стати Джо Байден.