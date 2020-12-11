В Україні різко зросла кількість смертей та госпіталізацій з Covid-19

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Попри те, що кількість нових випадків Covid-19 дещо знизилася і стабілізувалася у порівнянні з другою половиною листопада, кількість померлих і тих, хто потрапив до лікарні з коронавірусом, різко зросла.

За минулу добу в Україні від коронавірусу померли 285 хворих. У середу - 276. Це найбільша добова кількість летальних випадків від березня. Загалом від початку пандемії померли 14 755 людей.

Зросла також і кількість хворих, які потребують госпіталізації. Лише за попередні дві доби до лікарень потрапили майже 6 тисяч хворих - 2 993 та 2 846 відповідно.

Для порівняння, коли 27 листопада були зафіксовані рекордні 16 218 нових випадків коронавірусу, кількість нових госпіталізацій за добу становила 2 069, а померли 192 особи.

За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на 11 грудня в лікарнях перебуває 27 708 хворих.

Крім того, у МОЗ офіційно повідомляють про випадки повторного зараження осіб. Зокрема, такі випадки були зафіксовані у Чернівецькій та Кіровоградській областях.

"Це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге", - заявив Максим Степанов.

За спостереженнями Київської школи економіки (KSE), експерти якої аналізують статистику, пов'язану із поширенням коронавірусу, зменшення добової кількості нових випадків коронавірусної хвороби від початку грудня не свідчить про стабілізацію захворювання і відбувається на тлі зменшення кількості тестів. В кожному разі, наголошують у KSE, кількість нових хворих значно перевищує показник, рекомендований ВООЗ, який свідчить про контрольованість ситуації (понад 30% замість 5%). Там також нагадують, що Україна залишається в п'ятірці країн Європи із найбільш критичною ситуацією з COVID-19.