Канікули в Києві завершаться 11 січня, далі буде "дистанційка" - Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зимові канікули для столичних школярів триватимуть з 25 грудня по 11 січня, а далі учні будуть навчатися дистанційно.

"Усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня. Після цього школи розпочнуть навчання у дистанційному режимі", - заявив столичний мер на брифінгу.

"Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі "Київ". Наскільки я знаю, такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні", - додав Віталій Кличко.

Він також уточнив, що у разі, якщо уряд продовжить суворий карантин, під час якого школи мають бути закриті, то буде подовжений і дистанційний режим навчання для київських школярів.

На сьогодні у Києві 3 школи повністю закриті на карантин, а 836 класів у 250 школах переведені на дистанційне навчання.

Коронавірус виявили у 1 245 школярів і понад тисячі вчителів.

На карантин також повністю зачинені 4 дитячі садки. Вони, за словами київського мера, "працюватимуть у звичайному режимі".

Цього тижня уряд анонсував запровадження жорсткого карантину з 8 по 24 січня наступного року, під час якого, за повідомленням на офіційному сайті уряду, "заборонено відвідувати заклади освіти".

Текст цієї постанови поки що не оприлюднювали. Але оголошуючи січневий локдаун, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав його "зимовими канікулами заради безпеки" і заявив, що під час посилених карантинних заходів "на канікули відправлять усі заклади освіти, окрім дитячих садків".

11 грудня також стало відомо, що Міносвіти разом із Мінцифри запустили платформу для дистанційного та змішаного навчання "Всеукраїнська школа онлайн" для учнів 5-11 класів.

У Міносвіти кажуть, що усі матеріали, розміщені на платформі E-SCHOOL.net.ua пройшли експертизу та відповідають державним освітнім стандартам для навчання учнів середньої та старшої школи, де потрібні матеріали можуть знайти як учні, так і вчителі.