Помер режисер Кім Кі Дук

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У Латвії через ускладнення, спричинені Covid-19, помер південнокорейський режисер Кім Кі Дук. Йому було 59 років.

Інформацію про це одним із перших поширив російський режисер-документаліст Віталій Манський.

Згодом, як повідомляє корейське видання The Korea Herald, це підтвердила і родина Кім Кі Дука.

"Офіційну заяву буде робити донька режисера, яка зараз перебуває в Південній Кореї. Але я можу повідомити, що о 1:20 ночі він помер від ускладнень Covid-19 у Латвії - в лікарні, де він перебував", - сказав Манський у розмові з "РБК".

Як повідомляє латвійське видання Delfi, режисер нещодавно прибув до Латвії, аби отримати тут посвідку на проживання.

Автор фото, Getty Images

За неофіційною інформацією, Кім Кі Дук планував придбати будинок в Юрмалі, але на заплановану зустріч не з'явився - після цього його колеги почали бити на сполох і влаштували пошуки по лікарнях. Це було непросто через місцеві закони про захист особистих даних пацієнтів.

"Восьмого-дев'ятого грудня його почали шукати, вирішували питання про транспортування до Німеччини, але зрештою запізнилися", - розповів Манський.

Кім Кі Дук - всесвітньо відомий режисер, лауреат Каннського, Венеціанського та Берлінського кінофестивалів, а також низки інших кінонагород.

Серед найвідоміших його фільмів - "Весна, літо, осінь, зима і знову весна", "Порожній будинок", "Аріран", "Самаритянка", "Час", "Подих" і "П'єта".

Загалом на його рахунку - понад три десятки фільмів.