В Албанії застрелили порушника комендантської години. У столиці - протести, міністр йде у відставку

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Міністр внутрішніх справ Албанії Сандер Ллєшадж подав у відставку на тлі протестів, що спалахнули в країні через вбивство поліцією порушника комендантської години. Її в країні ввели для боротьби з пандемією.

Померлого звали Клодіан Раша, йому було 25.

Чоловіка застрелили у вівторок, коли він перебував на вулиці попри заборону.

Правоохоронці кажуть, що вистрелили, оскільки той ігнорував їхні вимоги зупинитися і почав тікати.

Одного поліцейського через інцидент затримали - на нього чекає розслідування.

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Міністр внутрішніх справ заявив, що рішення про відставку ухвалив "як людина і як батько", який розділяє біль з родиною померлого.

Премʼєр-міністр Албанії Еді Рама напередодні виступив із телезверненням, в якому вибачився перед близькими загиблого.

На його думку, вогонь по порушнику комендантської години був "незбагненним і повністю необґрунтованим", але додав, що встановлювати винних все ж має лише суд.

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Опозиція тим часом заявила, що смерть Клодіан Раша є провиною премʼєр-міністра і закликала його подати у відставку.

Навесні в країні мають пройти парламентські вибори.

Після вбивства чоловіка жителі Албанії, обурені діями правоохоронців, вийшли на протести: участь в акціях, за оцінками, взяли кілька сотень людей.

Вони збиралися під офісами премʼєра і міністра внутрішніх справ і вимагали покарати винних.

Не минулося без сутичок з поліцією. Протестувальники жбурляли в правоохоронців каміння, а ті застосували сльозогінний газ і водомети.