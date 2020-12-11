Гаррісон Форд знову зіграє Індіану Джонса. У п'ятому і останньому епізоді

Автор фото, Paramount Pictures Підпис до фото, Гаррісон Форд у ролі Індіани Джонса у першому епізоді кіносаги "У пошуках втраченого ковчега", 1981 рік

Американський актор Гаррісон Форд знову зіграє у головній ролі в п'ятій і останній серії пригодницької кіносаги про Індіану Джонса виробництва компанії Disney.

Режисером нового фільму, який має вийти на екрани у липні 2022 року, буде Джеймс Манголд, розповіли представники Disney на віртуальній презентації для інвесторів, яка відбулася в Лос-Анджелесі.

У 2013 році Форд зізнавався, що для нього чергове повернення на екрани у ролі Індіани було б "абсолютно логічним".

"Ми бачили, як цей персонаж розвивається і прогресує протягом якогось часу, тож буде цілком логічно, якщо він знову повернеться у чудовому фільмі", - говорив актор.

Він також пояснював, що його головному герою зовсім не обов'язково виконувати неймовірні трюки.

"Для мене в цьому персонажі було цікаво, що він завжди перемагає, що у нього є сміливість, є кмітливість і розум. Він боїться, але все одно виживає. Це мені під силу", - сказав тоді Форд.

"Буде тільки один Індіана Джонс"

Продюсер фільму Френк Маршалл нещодавно повідомив в інтерв'ю виданню Den of Geek, що він не планує змінювати Гаррісона Форда на когось іншого у ролі Індіани.

"Ми працюємо над сценарієм, - розповів продюсер. - Буде тільки один Індіана Джонс - і це Гаррісон Форд".

Перший фільм з серії про Індіану Джонса вийшов на екрани у 1981 році з назвою "У пошуках втраченого ковчега" (Raiders of the Lost Ark), в 1984 році з'явився "Індіана Джонс і Храм долі" (Indiana Jones and the Temple of Doom), а в 1989 році -" Індіана Джонс і останній хрестовий похід" (Indiana Jones and the Last Crusade). Режисером перших трьох стрічок був Стівен Спілберг.

Четверта і поки остання серія кіносаги вийшла після довгої перерви, у 2008 році, вона називалася "Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull).

Над створенням п'ятої частини студія працює вже досить довго, до написання її сценарію неодноразово підключали різних авторів. Виробництво фільму сповільнилося ще й через пандемію Covid-19.

Під час віртуальної презентації Disney також оголосила, що планує випустити 10 епізодів з циклу "Зоряні війни" і 10 стрічок виробництва Marvel на стрімінговій платформі Disney+.

Згідно із заявою компанії, зараз у Disney+ 86,8 млн передплатників по всьому світу, що значно перевищило прогнози експертів. Сервіс створили у листопаді 2019 року.