Гаррісон Форд знову зіграє Індіану Джонса. У п'ятому і останньому епізоді

"Буде тільки один Індіана Джонс"

Перший фільм з серії про Індіану Джонса вийшов на екрани у 1981 році з назвою "У пошуках втраченого ковчега" (Raiders of the Lost Ark), в 1984 році з'явився "Індіана Джонс і Храм долі" (Indiana Jones and the Temple of Doom), а в 1989 році -" Індіана Джонс і останній хрестовий похід" (Indiana Jones and the Last Crusade). Режисером перших трьох стрічок був Стівен Спілберг.