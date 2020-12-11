Pop Mart: Китайський виробник таємничих іграшок став мільярдером

Джастін Гарпер

Бізнес-кореспондент, BBC News

Автор фото, Pop Mart

Китайський виробник таємничих іграшок став зіркою на фондовому ринку у п'ятницю.

Компанія Pop Mart, заснована 33-річним підприємцем Ван Ніном, у перші години торгів у Гонконгу зросла у ціні до 7 млрд доларів.

Фірма продає колекційні іграшки за ціною приблизно 8 доларів за кожну в упаковці, яка не дозволяє покупцям бачити, що є всередині.

Ван Нін володіє приблизно 50% Pop Mart і після виходу на фондовий ринок в Гонконгу його чистий капітал становить 3,2 млрд доларів, повідомляє Forbes.

Компанія Pop Mart, яка базується в Пекіні, зібрала 674 мільйони доларів від продажу акцій, які вона використає для відкриття нових крамниць та розширення за кордоном.

"Китайці переживають стрес протягом довгого часу, адже стикаються з низькою оплатою праці та недоступними цінами на житло, тому вони шукають дешеві види розваг та покупок", - повідомив Шон Рейн, керуючий директор Китайської групи досліджень ринку.

Pop Mart продає свою продукцію в 21 країну за межами Китаю і заявляє, що клієнти - це переважно люди у віці від 18 до 35 років, і 75% від усіх покупців - жінки.

"Молоді китайці люблять милі речі, щоб прикрашати свої столи та будинки. Несподіваний характер того, що вони отримують, також вражає споживачів", - додав пан Рейн.

Згідно з повідомленням платформи електронної комерції Tmall, яка належить Alibaba, китайські мілленіали витрачають на таємничі іграшки більше, ніж на будь-яке інше хобі, зокрема, дизайнерське взуття або кіберспорт.

Лідер на ринку

Згідно з офіційною інформацією, виторг Pop Mart, лідера ринку, потроївся у минулому році до 256,8 млн доларів. Виробник має ліцензійні угоди з Walt Disney і Universal Studios, а також продає продукцію сторонніх постачальників.

Автор фото, Getty Images

Дослідницька компанія Frost & Sullivan повідомляє, що продажі іграшок, що поєднують в собі поп-культуру та модний контент, в минулому році у Китаї склали 3,16 млрд доларів.

Витоки ідеї щодо коробки з невідомими іграшками всередині походять від японських торгових апаратів Гасяпон, що видають покупцю іграшку в прозорій пластиковій кульці.