51 рік потому: у США розшифрували послання "Зодіака" - серійного вбивці, якого так і не спіймали

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Фахівці вперше розшифрували закодоване послання з 340 знаків - через 51 рік після того, як у місцеву газету його відправив знаменитий серійний вбивця з Сан-Франциско, відомий як "Зодіак".

Злочинця, на рахунку якого принаймні п'ять вбивств, так і не вдалося спіймати - справа залишається нерозкритою.

Інформацію про розшифрування повідомлення "Зодіака" вже підтвердили у ФБР.

"Сподіваюся, що вам не нудно, поки ви намагаєтеся мене спіймати. Це був не я у телепрограмі [...] Я не боюся газової камери, тому що незабаром вона відправить мене до раю, оскільки в мене тепер достатньо рабів, які на мене працюють", - йдеться в посланні, яке вбивця надіслав до газети San Francisco Chronicle ще 8 листопада 1969 року.

При цьому слово рай, англійською - paradise, кілька разів написане з помилкою - paradice.

Згадана в повідомленні телепрограма - це телешоу Джима Данбара AM San Francisco, де в жовтні 1969-го гостем студії був юрист Мелвін Беллі. Тоді у студію подзвонив невідомий, який назвався "Зодіаком", і сказав: "Я не хочу йти в газову камеру".

Експертів, які займалися "посланням 340", троє: вебдизайнер із Вірджинії Девід Оранчак, математик із Австралії Сем Блейк та програміст із Бельгії Ярл ван Ейке, який є співавтором однієї з програм для розшифрування кодів AZD.

У відео, викладеному на Youtube, Девід Оранчак розповідає, що на розшифрування пішло багато місяців і пояснює, як саме йому це вдалося зробити разом із Семом Блейком та Ярлом ван Ейке.

Відеорозповіді передує повідомлення про те, що команда дешифрувальників присвячує це відкриття жертвам "Зодіака" та їхнім близьким.

"Зодіака" так і не спіймали, його особистість досі не встановили.

ФБР, підтвердивши факт розшифрування "послання 340", заявило, що й надалі шукатиме злочинця.

Сам злочинець у листах, які він надсилав у місцеві газети, твердив, що на його рахунку 37 убивств.

Серія вбивств, які йому приписують, розпочалася у грудні 1968 року, коли в авто вбили чоловіка і жінку.

У липні 1969 року було скоєно напад на іншу пару, проте чоловік зрештою вижив.

Автор фото, IMDB Підпис до фото, Справа "Зодіака" стала основою для кількох фільмів - зокрема однойменного детективу Девіда Фінчера, який вийшов у 2007 році

Того ж року біля озера злочинець вчинив напад на чоловіка і жінку - їм завдали колото-ріжучих поранень, але чоловік знову вижив.

Як пише San Francisco Chronicle, останньою жертвою "Зодіака" став таксист Пол Стін, якого той застрелив у жовтні 1969 року в Сан-Франциско.

Газета нагадує, що оскільки йдеться про вбивство, то справа залишається відкритою, допоки злочинця не знайдуть.

Колишній інспектор поліції Джанріко П'єруччі, який займався справою "Зодіака" до виходу на пенсію у 2017 році, розповів газеті, що розшифрування послання, втім, не додає нічого нового до розкриття справи.

"Що насправді потрібно, то це: чи називається якесь конкретне місце? Адреса? Якась зачіпка, яку ти можеш розгадати? Якась людина, місце роботи - щось, що додавало б якийсь натяк на те, хто це може бути", - каже інспектор.

Як нагадує San Francisco Chronicle, є ще два нерозшифровані послання від "Зодіака", в одному з яких він, можливо, розкриває своє ім'я. Принаймні саме таку обіцянку він дав в одному зі своїх листів до газети.

"Ось над цим тепер треба працювати фахівцям. Нам потрібне його ім'я", - каже П'єруччі.

Попри масу різноманітних теорій щодо особистості "Зодіака", єдиним підозрюваним у справі, якого називало слідство, був ветеран ВМС, засуджений педофіл Артур Лі Аллен з міста Вальєхо, що в штаті Каліфорнія.

Проте Аллен помер у 1992 році, коли йому було 58, від серцевого нападу, і поліція так і не встигла зібрати всі докази проти нього.

Нерозкрита справа лягла в основу двох фільмів - триллера "Брудний Гаррі" (1971) з Клінтом Іствудом у ролі поліцейського і детективної драми Девіда Фінчера "Зодіак" (2007) з Робертом Дауні-молодшим, Джейком Джилленголом та Марком Руффало в головних ролях.