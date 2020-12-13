Ялинка роздору. Соцмережі сперечаються через "відьмацький" капелюх на головній ялинці країни

Автор фото, Unian

У четвер у Києві закінчили прикрашати головну ялинку країни, встановлену на Софіївській площі. А вже в суботу з неї довелося зняти святкового капелюха - знайшлися ті, кому таке оформлення дуже не сподобалося.

"Геловін" і "відьмацький капелюх"

Роботи із прикрашання головної новорічної ялинки, завершилися 10 грудня.

Ігор Добруцький, засновник проєкту Folk Ukraine, який є організатором цьогорічного святкового містечка, пояснював, що капелюх символізує казку і слугує своєрідним оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево.

"Це вперше ми зробили для дітей щось. Завжди дорослі люди змагались своїми смаками, як зробити цікаву головну ялинку - і робили її в електроніці. Всі забули класику, традиції: на ялинці завжди були лісові герої, шишки, жолуді, грибочки. Зараз у цей тяжкий час якраз потрібна казка", - заявляв пан Добруцький.

Втім така концепція і її пояснення, як з'ясувалося, задовольнила не всіх.

Автор фото, Unian

Вже 11 грудня Речник Православної церкви України Іван Сидор обурився оформленням святкової ялинки.

"Капелюх на фоні тисячолітніх хрестів Софійського собору... До якого свята ми готуємось? Різдва чи Гелловіну? Вже якщо ставите на історичній Софійській площі ялинку, то потрібно мати здоровий глузд і увінчати її зіркою, яка і символізує Різдво, світло, надію. А не відьмацьким капелюхом, яке з Різдвом і Новим роком нічого спільного не має", - написав пан Сидор у своєму фейсбуці.

Публікація отримала чималу підтримку - пост набрав понад 1 тисячу лайків.

У коментарях користувачі говорили про святотатство, авторів оформлення називали "демонами", а дехто навіть пропонував взагалі спалити новорічну ялинку.

"Чортики хотіли вкрасти в нас Різдво", - написала одна з коментаторок.

Автор фото, ПЦУ / Facebook

За кілька годин обурення капелюхом висловили й на офіційній сторінці ПЦУ - закликали міську владу переглянути концепцію. Цей пост отримав ще більшу підтримку - понад 7 тисяч лайків.

Трохи згодом до ПЦУ доєдналася й Рада євангельських протестантських церков України - там звернулися до Віталія Кличка з проханням "не допустити наруги над релігійними почуттями мільйонів киян".

Під натиском критики з боку церкви і тисяч користувачів організатори святкувань вже ввечері у п'ятницю повідомили: капелюха знімуть напередодні Дня святого Миколая.

"Друзі, не хвилюйтеся, в переддень Святого Миколая зірка змінить чарівний капелюх на головній ялинці!".

Але зрештою чекати на 19 грудня не стали: вже вранці у неділю, 13 числа, у мережі з'явилися фото, де видно, як капелюха демонтують.

Автор фото, Олександр Саган / Facebook

"Томос покусав"

Попри хвилю обурення "відьомським" капелюхом, чимало користувачів, навпаки, пишуть, що таке святкове оформлення їх цілком влаштовувало.

Є й ті, хто також висловлює невдоволення тим, що церква у світській держав "диктує", як правильно святкувати Новий рік.

"Капелюх на ялинці мені був ок. Віфлиємська зірка - не ок! Вас шо, томос покусав?", - пише журналіст Сергій Сидоренко.

Автор фото, Сергій Сидоренко / Facebook

Дмитро Горчаков тим часом нагадує, що в Україні церква відділена від держави.

Автор фото, Дмитро Горчаков / Facebook

Андрій Андрушків іронізує над тим, що більш нагальні проблеми хвилюють жителів столиці не так сильно, як капелюх на святковій ялинці.

"Хаотична забудова, стрьомний громадський транспорт, убога розв'язка на Шулявці, поганенький стан лікарень, великі витрати з бюджету міста на утримання комунальних приміщень - киянам переважно фіолетово".

"Але як тільки на ялинці з'явився капелюх так одразу розбилися на сотні і розклали польову кухню", - пише він.

Автор фото, Андрій Андрушків / Facebook

Схожу думку озвучує й народний депутат Ірина Геращенко: радить більше турбуватися про ялинки, які стоятимуть вдома.

"Дух і атмосферу Різдва кожен творить сам, вдома. І ця маленька ялинка, насправді, є найголовнішою".

Автор фото, Ірина Геращенко / Facebook