Повне сонячне затемнення: де і коли саме можна буде побачити це явище 14 грудня

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У понеділок 14 грудня відбудеться одна з тих подій, насолодитися якою наживо зможуть тільки щасливчики.

Протягом 24 хвилин молодий Місяць буде проходити перед сонячним диском і трохи більше, ніж на дві хвилини, повністю затьмарить світило.

Сонячне затемнення частково зможуть побачити в декількох регіонах світу, переважно в Південній Америці та Африці, але наживо повністю - лише у Чилі та Аргентині. В Україні затемнення неозброєним оком не можна буде помітити навіть частково, адже у нашому часовому поясі на той момент вже зайде Сонце.

Іспаномовна служба BBC News Mundo проведе трансляцію затемнення наживо з Південної Америки на каналі у Youtube за посиланням, наведеним нижче, з 17:30 14 грудня за київським часом. Повне затемнення очікується приблизно о 18:13 за київським часом.

Що таке повне сонячне затемнення?

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць вирівнюються таким чином, що останній заважає сонячному світлу досягнути нашої планети.

"Місяць у 400 разів менше за Сонця, проте здається більшим, тому що він набагато ближчий до нас і тому може "покривати весь диск Сонця", - пояснила астроном Таня де Салес Маркес з Королівської Гринвічської обсерваторії в Лондоні в коментарі BBC News Mundo.

Коли така подія відбувається в середині дня, вона призводить до раптової темряви на кілька хвилин.

Під час грудня затемнення особливо сильно потемнішає на самому півдні Латинської Америки.

Там за небом будуть пильно стежити представники корінного народу мапуче, які проживають в Патагонії.

Сонце у них символізує чоловічу силу, в той час як Місяць - жіночу, тому момент їхнього з'єднання означає для аборигенів дуже багато. У їхній мові для сонячного затемнення є навіть свій термін, який перекладається як "смерть Сонця".

"Сонячні затемнення потрапляють в літописи по всьому світу протягом майже п'яти тисячоліть, - каже Таня де Салес Маркес. - Нескладно уявити, що повне сонячне затемнення завжди служило поганою ознакою, адже Сонце наче з'їдають, і на кілька хвилин день стає ніччю".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Щоб безпечно дивитися на затемнення, рекомендують використовувати телескопи зі спеціальними фільтрами

Коли будуть наступні затемнення?

"За один рік може бути до п'яти сонячних затемнень, але повне сонячне затемнення відбуватиметься лише приблизно раз на 18 місяців, коли Місяць буде в правильному положенні, щоб повністю перекрити сонячне світло", - пояснює Таня де Салес Маркес.

Наступні повні сонячні затемнення відбудуться в Антарктиді (грудень 2021 року), Індонезії та Австралії (квітень 2023 року), США та Канаді (квітень 2024 року), Південній Європі та Гренландії (серпень 2026 року), а також у більшій частині Північної Африки та Близького Сходу (серпень 2027 року).

Як дивитися на затемнення?

Щоб безпечно побачити сонячне затемнення, необхідні спеціальні окуляри, які мають фільтри, що блокують шкідливі сонячні промені.

Важливо, щоб ці приналежності були сертифіковані та відбивали понад 99,999% сонячного світла.

Телескопи, мобільні телефони, фотоапарати та біноклі також можна використовувати, якщо до них прикріплені спеціальні фільтри для спостереження за Сонцем.

Якщо ці міркування не брати до уваги, прямий погляд на затемнення може викликати незворотне порушення зору.