Книга року ВВС-2020. Церемонія нагородження та переможці

BBC News Україна 11 грудня оголосила переможців премії Книга року BBC-2020. Вперше за 16 років церемонія нагородження проходила онлайн.

Книгою року BBC - 2020 став роман Сергія Сергійовича Saigon "Юпак" (видавництво "Білка").

У номінації Дитяча книга року BBC - 2020 перемогла книга "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" Уляни Чуби (видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА").

А премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2020 здобула збірка есеїв Оксани Забужко "Планета Полин" (видавництво "Комора").