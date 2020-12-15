Азербайджан арештував своїх військових за злочини в Карабаху. Відбувся обмін полонених

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Вірменія та Азербайджан провели обмін військовополоненими, захопленими під час війни в Нагірному Карабаху.

Загалом додому повернулися 12 азербайджанських і 44 вірменських полонених, але пошуки зниклих безвісти тривають.

Підготовку до обміну ускладнили не тільки розбіжності сторін, але і свідчення про жорстоке поводження з полоненими та порушення режиму припинення вогню на вихідних.

В Азербайджані тим часом заарештували чотирьох військових: двох звинуватили в нарузі над тілами вірменських солдатів, а ще двох - в руйнуванні надгробків у Карабаху.

Обмін полоненими

Війна в Карабаху завершилася 9 листопада, але тільки зараз полонені азербайджанці та вірмени повертаються додому. Процес обміну проходив за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Росії.

Обмін полоненими відбувався у форматі "всіх на всіх", тобто всіх утримуваних в Азербайджані вірмен на всіх утримуваних вірменськими силами азербайджанців, незалежно від часу і умов їхнього затримання.

Всього до Вірменії повернулися 44 військових та цивільних, а в Азербайджан - 12. Серед них - Шахбаз Гулієв і Дільгам Аскеров, затримані вірменськими силами в 2014 році і засуджені судом невизнаної Нагірно-Карабаської республіки за звинуваченням у вбивстві. Азербайджан вважав їх заручниками.

На цей момент невідомо, чи дійсно повернули всіх полонених вірмен і азербайджанців.

Арешт чотирьох військових в Азербайджані

У понеділок в Азербайджані заарештували чотирьох військовослужбовців в рамках кримінальної справи про військові злочини, відкритої генпрокуратурою країни після публікації в соцмережах відеозаписів звірств.

На основі зібраних матеріалів військова прокуратура Азербайджану відкрила кримінальні справи за статтями про наругу над тілами та осквернення могил.

За першим звинуваченням заарештували молодших прапорщиків Рашада Алієва та Гардашхана Абішева. Їх звинувачують в оскверненні тіл вірменських солдатів, убитих на території Зангеланского району.

За другим звинуваченням заарештували солдатів Арзу Гусейнова та Уміда Агаєва - їх звинувачують у руйнуванні вірменських надгробків в Ходжавендському районі.

Ці кримінальні справи, втім, не стосуються відеозаписів убивств двох військовополонених вірмен в Нагірному Карабаху, що з'явилися в інтернеті в жовтні. Раніше ці матеріали вивчала ВВС та аналізувала правозахисна організація Amnesty International.

Генпрокуратура Азербайджану також закликала вірменських правоохоронців вжити аналогічних кроків в розслідуванні військових злочинів.