США починають масову вакцинацію проти коронавірусу

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Вакцину Pfizer-BioNTech почнуть використовувати найближчими днями

Управління контролю за харчовими продуктами та ліками (FDA) США схвалило вакцину від коронавірусу, розроблену американською компанією Pfizer разом з німецькою BioNTech для екстреного використання.

FDA визнала вакцину, яка забезпечує до 95% захисту від Covid-19, безпечною та ефективною.

Президент Дональд Трамп заявив, що перші щеплення відбудуться "менш ніж за 24 години".

США стануть другою країною після Великої Британії, яка розпочне вакцинацію проти коронавірусу.

"Сьогодні наша країна досягла медичного дива", - сказав Трамп. "Ми виготовили безпечну та ефективну вакцину всього за дев'ять місяців".

У США з середини листопада різко зростає смертність від коронавірусу. Кількість жертв пандемії сягнула 295 тисяч.

Користь перевищує ризики

"Дозвіл FDA на екстрене використання першої вакцини Covid-19 є знаковою подією у боротьбі з цією руйнівною пандемією, яка вразила стільки сімей у США та в усьому світі", - сказав керівник управління Стівен Хан.

За його словами, дозвіл на використання вакцини дали після "відкритого та прозорого процесу розгляду", який підтвердив відповідність вакцини "строгим науковим стандартам FDA щодо безпеки, ефективності та якості виробництва".

У четвер 23 медичні експерти, які консультують FDA, підтвердили, що користь вакцини перевищує ризики, і рекомендували дозвіл на її екстрене використання.

Екстрене використання не означає її повне затвердження, яке вимагатиме від Pfizer додаткових документів.

Чи був тиск?

Напередодні рішення про схвалення вакцини Pfizer у ніч на п'ятницю FDA зазнала сильного тиску з боку адміністрації Дональда Трампа.

Дональд Трамп у п'ятницю написав гнівний твіт, називаючи FDA "великою, старою, повільною черепахою", звернувшись до Стівена Хана: "Припиніть грати в ігри і починайте рятувати життя".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Стівену Хану наказали схвалити вакцину до п'ятниці або звільнитися

Washington Post повідомляє, що керівнику відомства Стівену Хану сказали схвалити вакцину до п'ятниці або звільнитися.

Сам Хан назвав такі чутки "неправдою" і що його лише "заохочували продовжувати працювати" над затвердженням вакцини.

Раніше у п'ятницю міністр охорони здоров'я Алекс Азар заявив журналістам, що його відомство працюватиме з Pfizer, щоби розпочати програму масової вакцинації до понеділка або вівторка.

Вакцинація у світі

Щоб зупинити поширення коронавірусу, за прогнозами ВООЗ, близько 60-70% населення світу треба вакцинувати. Для цього потрібно близько 7,5 млрд вакцин.

Pfizer вже заявив, що може виготовити 1,3 млрд доз до кінця 2021 року. Американська компанія Moderna оголосила про плани з виробництва 1 млрд вакцин, а британська Astra Zeneca у 3 млрд.

Вакцину Pfizer вже затвердили у Великій Британії, Канаді, Бахрейні та Саудівській Аравії. Як і ці країни, США даватимуть перші дози вакцини людям похилого віку, медичним працівникам та бригаді з надзвичайних ситуацій.

У ВООЗ хвилюються, що найбідніші країни і найбільш вразливі люди не отримають вакцини.

Так з'явилася глобальна міжнародна програма COVAX, яка має розподілити вакцини чесно, незважаючи на добробут країн.

Коли буде масова вакцинація в Україні?

Невідомо. Уряд каже, що веде переговори з виробниками потенційних вакцин про закупівлю, але жодної конкретики немає. Попередньо прогнозують на осінь 2021 року.

Як заявляють чиновники, першими вакцини в Україні мають отримати люди з групи ризику. Проте не до кінця зрозуміло, хто і як буде забезпечувати прозорість і звітність процесу цього розподілу.

Місцеві департаменти охорони здоров'я, Нацполіція, ЗСУ мають відправляти до МОЗ заявки на потрібну кількість доз. Як тільки вакцини надійдуть до України, за цими заявками має відбутися розподіл.

У МОЗ розраховують, що партії від COVAX вистачить для всіх груп ризику в Україні. Особливо, якщо хтось від вакцинації відмовиться. А за даними опитувань, щеплюватися не хочуть 40-42% українців.