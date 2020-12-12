Фото дня: казкові квіти в крижаній глазурі

Автор фото, Wladyslaw Musiienko

Через аномальний крижаний дощ, який пройшов 10 грудня у Києві та області, утворилася ожеледиця.

Це створило небезпечну ситуацію для пішоходів та транспорту на дорогах, не змогли приземлитися деякі авіарейси.

Водночас у соцмережах люди постили фото красивих заледенілих пейзажів.

Фотограф Владислав Мусієнко сфотографував пізні осінні квіти, які вкрилися оболонкою з льоду, після того, коли дощ, що падав у четвер, моментально підмерзав.

Автор фото, Wladyslaw Musiienko

Через ожеледицю 10 грудня на злітно-посадкових смугах столичних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" низка рейсів не приземлилися в Україні, а повернулися в точки вильоту.

Пішоходи годинами долали невеличкі відстані на вулиці. Того дня травмувалися понад 160 людей.

У суботу мер Києва Віталій Кличко викликав до себе голів районів та керівників комунальних служб через погану ліквідацію наслідків негоди.

"Розмова була жорсткою. Зранку я проїхався містом, перевірив, як прибирають місто. Тротуари, площі, чимало переходів - суцільна ковзанка", - написав мер у себе в Telegram.

Автор фото, Wladyslaw Musiienko

Водночас Гідрометцентр попереджає про погіршення погоди і у суботу, 12 грудня.

Майже у всіх регіонах України падатиме мокрий сніг з дощем при температурі до -3 градусів морозу. Сухо буде тільки в Сумській, Полтавській, Херсонській областях та Криму.

У південних регіонах очікується сильний туман протягом суботи, а також у неділю. Видимість складатиме 200-500 метрів.

На дорогах збережеться ожеледиця.

Синоптики оголосили жовтий (перший) рівень небезпеки.