Коронавірус: вчені знайшли гени, від яких залежить важкість хвороби

Автор фото, Science Photo Library Підпис до фото, Чому одні люди хворіють на коронавірус у легкій формі, а іншим потрібна госпіталізація - науковці поки не знають

Одна з головних загадок пандемії коронавірусу полягає в тому, що одні люди хворіють практично без симптомів, а інші опиняються в реанімації.

Обстеження понад двох тисяч пацієнтів реанімаційних відділень показали, що всі вони мали гени, що можуть посилювати симптоми Covid-19.

Результати дослідження опублікували в журналі Nature.

Це може пояснити, де саме відбувається збій в імунній системі, та допомогти підібрати нові методи лікування.

А в такому лікуванні, необхідність не відпаде навіть з появою нових вакцин, вважає консультант Королівської лікарні Единбурга, професор Кеннет Бейлі, який очолював Геномний проєкт (Genomicc project).

"Вакцини мають різко знизити захворюваність, однак, найімовірніше, лікарі в усьому світі ще багато років лікуватимуть хворих у відділеннях реанімації, тому необхідно терміново шукати нові методи лікування", - переконаний професор Бейлі.

Агресивні клітини

Під час дослідження вчені вивчили ДНК пацієнтів майже 200 відділень реанімації британських лікарень, які потрапили туди з діагнозом "коронавірус".

Потім геноми цих людей порівняли з геномами здорових, щоб виявити можливі розбіжності й знайшли кілька. Першим з них виявився ген TYK2.

"Цей ген є частиною системи, що робить ваші імунні клітини більш агресивними", - пояснює професор Бейлі.

Але якщо цей ген має дефект, імунна система може перегрітися, і тоді може початися сильне запалення, небезпечне для легенів хворого.

Для стримування таких процесів (наприклад, ревматоїдного артриту) застосовують антизапальні ліки, проте чи допоможуть вони у випадку з коронавірусом, можна з'ясувати під час масштабних клінічних випробувань.

Замало інтерферону?

Генетичні відмінності також виявили в гені DPP9, який важливий при запаленнях, та в гені OAS, що перешкоджає реплікації вірусу.

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У пацієнтів відділень реанімації також знайшли варіації гена IFNAR2, що пов'язаний з виробленням інтерферону - потужної антивірусної молекули, яка запускає імунну систему за першої ознаки інфекції.

Вважають: якщо організм виробляє надто мало інтерферону, це дає вірусу перевагу, він встигає швидко розмножитись, і це підсилює хворобу.

Інтерферон можна використовувати для лікування, однак ВООЗ, за результатами клінічних випробувань, дійшла висновку, що він не допомагає хворим у важкій формі.

Проте, як стверджує професор Університету Рокфеллера в Нью-Йорку Жан-Лоран Казанова, який вивчав вплив інтерферону, важливим є момент початку його вживання.

"Гадаю, якщо почати лікування в перші один-два-три-чотири дні з моменту захворювання, інтерферон працюватиме, оскільки він дасть організму молекули, які пацієнт не може виробляти самостійно", - каже професор Казанова.

Коли все погано

За словами генетика з Імперського коледжу Лондона доктора Ванесси Санчо-Шиміцу, нові відкриття в галузі генетики дозволили детально вивчити біологічні механізми захворювання.

"Це гарний приклад надточної медицини, коли ми можемо визначити сам момент, коли щось в організмі пішло не так, - розповіла вона в інтерв'ю ВВС. - Результати цих генетичних досліджень допоможуть нам виявити шляхи подальшого терапевтичного втручання".

При цьому геном не поспішає відкривати всі свої таємниці.

Геномний проєкт і низка інших досліджень вже виявили генні кластери на хромосомі-3, тісно пов'язані з важкими симптомами захворювання, однак біологічне підґрунтя цих процесів поки не з'ясували.

Тому генетики мають намір розширити коло пацієнтів, залучених до дослідження.

"Нам цікаві всі пацієнти, але особливо хотілося б бачити представників етнічних меншин, яких непропорційно багато серед тяжкохворих, - каже професор Бейлі. - До того ж терміново потрібно знайти нові методи лікування цього захворювання. Ми маємо зробити правильний вибір, що саме тестувати першою чергою, адже часу на помилки в нас немає".