У Карабаху відновилися бойові дії. Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі

Автор фото, Reuters Підпис до фото, За умовами перемир'я до Карабаху відійшли території семи районів

Міністерство оборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану почали наступ в Нагірному ‎Карабаху.

До цього про атаку азербайджанських військових і трьох поранених повідомляли в ‎невизнаній республіці.‎

‎"12 грудня азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку населених пунктів Хін ‎Таглар і Хцаберд республіки Арцах (невизнана Нагірно-Карабахська республіка, - Ред.). Армія оборони ‎застосовує відповідні дії", - йдеться в повідомленні міноборони Вірменії.

Хін Таглар і Хцаберд - два вірменських села, які стали анклавами, коли вся інша Гадрутська область перебуває під контролем військових Азербайджану.

Своєю чергою Міноборони Азербайджану заявило про провокацію з вірменського боку "на звільнених територіях Азербайджану, що супроводжувалося порушенням режиму припинення вогню".

Азербайджан відреагував "адекватними заходами", йдеться у повідомленні на офіційній сторінці міністерства у Facebook.

Раніше міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки повідомило про поранення ‎трьох військовослужбовців Армії оборони Карабаху при спробі атаки азербайджанської сторони у ‎п'ятницю ввечері.‎

‎"11 грудня приблизно о 20:40 противник спробував атакувати бойові позиції Армії оборони на ‎південному напрямку. У результаті перестрілки вогнепальні поранення різного ступеня отримали троє ‎резервістів. Їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.‎

Російське міністерство оборони підтвердило, що миротворці зафіксували один випадок порушення ‎режиму припинення вогню 11 грудня в Гадрутському районі.‎

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що ситуація в Карабаху відносно стабільна, але також ‎висловив занепокоєння у зв'язку з цими інцидентами.‎

У суботу співголови Мінської групи ОБСЄ від США і Франції відвідали Баку, їх прийняв президент Алієв.‎

Хто виграв і що далі?‎

Війна в Карабаху почалася 27 вересня і закінчилася у ніч з 9 на 10 листопада, коли лідери Вірменії та ‎Азербайджану за посередництва президента Росії домовилися про припинення вогню.‎

За умовами перемир'я до Азербайджану перейшли території семи районів, окупованих вірменськими ‎військовими у результаті першої карабаської війни, а також частина Нагірного Карабаху, яку зайняла ‎азербайджанська армія у цій війні, зокрема міста Шушу і Гадрут.‎

Виведення вірменських військ вже завершилося за графіком, погодженим лідерами за умовами ‎перемир'я. 1 грудня вони вийшли з останнього - Лачинського району.‎

В Азербайджані такий результат війни сприйняли як перемогу. Рішенням президента Ільхама Алієва 8 ‎листопада відзначатиметься в Азербайджані як День перемоги.‎

У Вірменії результат війни багато хто вважає капітуляцією.‎