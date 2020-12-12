У Карабаху відновилися бойові дії. Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі
Міністерство оборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану почали наступ в Нагірному Карабаху.
До цього про атаку азербайджанських військових і трьох поранених повідомляли в невизнаній республіці.
"12 грудня азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку населених пунктів Хін Таглар і Хцаберд республіки Арцах (невизнана Нагірно-Карабахська республіка, - Ред.). Армія оборони застосовує відповідні дії", - йдеться в повідомленні міноборони Вірменії.
Хін Таглар і Хцаберд - два вірменських села, які стали анклавами, коли вся інша Гадрутська область перебуває під контролем військових Азербайджану.
Своєю чергою Міноборони Азербайджану заявило про провокацію з вірменського боку "на звільнених територіях Азербайджану, що супроводжувалося порушенням режиму припинення вогню".
Азербайджан відреагував "адекватними заходами", йдеться у повідомленні на офіційній сторінці міністерства у Facebook.
Раніше міністерство оборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки повідомило про поранення трьох військовослужбовців Армії оборони Карабаху при спробі атаки азербайджанської сторони у п'ятницю ввечері.
"11 грудня приблизно о 20:40 противник спробував атакувати бойові позиції Армії оборони на південному напрямку. У результаті перестрілки вогнепальні поранення різного ступеня отримали троє резервістів. Їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.
Російське міністерство оборони підтвердило, що миротворці зафіксували один випадок порушення режиму припинення вогню 11 грудня в Гадрутському районі.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що ситуація в Карабаху відносно стабільна, але також висловив занепокоєння у зв'язку з цими інцидентами.
У суботу співголови Мінської групи ОБСЄ від США і Франції відвідали Баку, їх прийняв президент Алієв.
Хто виграв і що далі?
Війна в Карабаху почалася 27 вересня і закінчилася у ніч з 9 на 10 листопада, коли лідери Вірменії та Азербайджану за посередництва президента Росії домовилися про припинення вогню.
За умовами перемир'я до Азербайджану перейшли території семи районів, окупованих вірменськими військовими у результаті першої карабаської війни, а також частина Нагірного Карабаху, яку зайняла азербайджанська армія у цій війні, зокрема міста Шушу і Гадрут.
Виведення вірменських військ вже завершилося за графіком, погодженим лідерами за умовами перемир'я. 1 грудня вони вийшли з останнього - Лачинського району.
В Азербайджані такий результат війни сприйняли як перемогу. Рішенням президента Ільхама Алієва 8 листопада відзначатиметься в Азербайджані як День перемоги.
У Вірменії результат війни багато хто вважає капітуляцією.