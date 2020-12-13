Навального намагалися отруїти "Новачком" вдруге - Times

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Російського опозиціонера Олексія Навального намагалися отруїти нервово-паралітичною речовиною "Новачок" удруге - безпосередньо перед відправкою з Омську до Німеччини, твердить британська газета Times із посиланням на анонімні джерела.

Підтвердження цій інформації поки немає, ані влада Німеччини, ані влада Росії поки статтю Times не коментували. Натомість відреагували омські чиновники.

"Джерела в німецьких спецслужбах повідомили своїм британським колегам, що нападники здійснили ще одну спробу, коли Навальний перебував у штучній комі - перед тим, як його відправили медичним рейсом до Німеччини", - йдеться в матеріалі Times.

"Це було зроблено, щоб він був мертвий до прибуття в Берлін", - цитує газета одне зі своїх джерел.

Опитані експерти заявили Times, що Навального, судячи з усього, знову врятував введений атропін.

Головний токсиколог Омської області та Сибірського федерального округу Олександр Сабаєв назвав статтю Times "інформаційною качкою".

"Жодних питань із жодного боку до нас не виникало. Ніхто, крім медпрацівників, доступу до нього не мав. Все це вигадка від початку і до кінця. Не було отруєння, ні первинного, ні вторинного. Це інформаційна "качка", все розкручується заради якихось певних цілей", - сказав пан Сабаєв.

Отруєння Навального

Навальному стало погано 20 серпня на борту літака, коли він летів з Томська до Москви. Він знепритомнів, після чого літак екстренно приземлився в аеропорту Омська, і політика доставили до місцевої лікарні.

Влада Німеччини, куди згодом транспортували Навального, дійшла висновку, що його отруїли речовиною групи "Новачок".

За їхніми даними, наявність в аналізах політика цієї речовини підтвердили лабораторії у Франції та Швеції.

Також це підтвердила організація із заборони хімічної зброї.

Російська сторона наполягає, що в аналізах, які брали в Навального в омській лікарні, слідів будь-яких отруйних речовин не знайшли.

Кримінальної справи в РФ так і не відкрили, але досі триває дослідча перевірка.

Володимир Путін заявив, що перевірити інцидент з отруєнням Навального в рамках кримінальної справи неможливо, оскільки для цього немає матеріалів.

"Тому що якщо людина мало не померла, це не означає, що з будь-якого приводу треба відкривати кримінальну справу", - пояснив президент Росії.