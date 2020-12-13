Будинок легенди італійського футболу обікрали під час його похорону

Будинок легенди італійського футболу обікрали під час його похорону

Автор фото, Getty Images

Будинок легендарного італійського футболіста Паоло Россі, найкращого гравця Європи 1982 року, пограбували в момент його похорону, повідомляють місцеві ЗМІ.

Россі ховали у місті Віченца, що на північному сході країни. Видатний футболіст пішов із життя у віці 64 років.

Агентство Ansa пише, що коли дружина Россі повернулася додому після похорону, то зрозуміла, що в їхньому будинку в Тоскані побували невідомі.

Вони поцупили, зокрема годинник, який належав Россі, готівку та інші цінні речі.

Поліція наразі проводить розслідування цієї справи - затримати поки нікого не вдалося.

В Італії Россі вважається одним із найкращих атакувальних гравців в історії країни: у 48 матчах за збірну він забив 20 м'ячів і, з-поміж іншого, допоміг італійцям завоювати Кубок світу 1982 року - Россі став найкращим бомбардиром турніру.

Автор фото, Getty Images

Того ж року він отримав "Золотий м'яч" - престижну нагороду, якою відзначають найкращого гравця Європи.

На клубному рівні Россі грав за "Ювентус", "Комо", "Віченцу", "Перуджу", "Мілан" та "Верону". Загалом він провів 340 матчів, у яких забив 134 м'ячі.

У суботу, коли у Віченці проходив його похорон, попрощатися із Россі прийшли тисячі людей.

Футбольні матчі в Італії на вихідних розпочиналися з хвилини мовчання, деякі команди вийшли на поле із чорними пов'язками.

Автор фото, Getty Images

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