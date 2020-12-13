Будинок легенди італійського футболу обікрали під час його похорону

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Будинок легендарного італійського футболіста Паоло Россі, найкращого гравця Європи 1982 року, пограбували в момент його похорону, повідомляють місцеві ЗМІ.

Россі ховали у місті Віченца, що на північному сході країни. Видатний футболіст пішов із життя у віці 64 років.

Агентство Ansa пише, що коли дружина Россі повернулася додому після похорону, то зрозуміла, що в їхньому будинку в Тоскані побували невідомі.

Вони поцупили, зокрема годинник, який належав Россі, готівку та інші цінні речі.

Поліція наразі проводить розслідування цієї справи - затримати поки нікого не вдалося.

В Італії Россі вважається одним із найкращих атакувальних гравців в історії країни: у 48 матчах за збірну він забив 20 м'ячів і, з-поміж іншого, допоміг італійцям завоювати Кубок світу 1982 року - Россі став найкращим бомбардиром турніру.

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Того ж року він отримав "Золотий м'яч" - престижну нагороду, якою відзначають найкращого гравця Європи.

На клубному рівні Россі грав за "Ювентус", "Комо", "Віченцу", "Перуджу", "Мілан" та "Верону". Загалом він провів 340 матчів, у яких забив 134 м'ячі.

У суботу, коли у Віченці проходив його похорон, попрощатися із Россі прийшли тисячі людей.

Футбольні матчі в Італії на вихідних розпочиналися з хвилини мовчання, деякі команди вийшли на поле із чорними пов'язками.

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