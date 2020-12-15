Колегія вибірників затвердила перемогу Джо Байдена

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Колегія вибірників поставила крапку в суперечці про підсумки президентських виборів у США. Голосування, яке в понеділок пройшло в усіх штатах та окрузі Колумбія, підтвердило перемогу Джо Байдена.

Кандидат від Демократичної партії набрав 306 голосів вибірників, Дональд Трамп - 232.

Голосування колегії зазвичай вважаться формальною процедурою, попри те, що згідно з Конституцією США, саме вибоірники вирішують, хто саме займатиме посаду президента країни.

Але цьогоріч за офіційним підсумком виборів слідкували з особливою увагою: Дональд Трамп досі не визнав свої поразки і говорив про масові фальсифікації.

Як пройшло голосування?

День голосування колегії вибірників прихильники чинного президента в різних штатах обіцяли відзначити масовими акціями протесту. Через в шістьох штатах - Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Пенсильванії та Вісконсині - було вжито безпрецедентні заходи безпеки.

У Мічигані, де вибірники повідомили про погрози, які їм надходять, влада закрила усі будівлі законодавчих зборів штату. У Джорджії офіс Асамблеї штату охороняли посилені підрозділи поліції, а у Неваді голосування взагалі вирішили провести в режимі відеоконференції.

Окрім того, в кількох штатах влада вирішила засекретити місця проведення голосування вибірників, а делегатів привозили на засідання в супроводі правоохоронців.

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Побоювання влади, втім, не виправдалися, і збори колегії пройшли без особливих ексцесів. Хіба що в Арізоні, де переміг Байден, група прихильників Трампа спробувала підробити протокол голосування вибірників. Фальшивий документ, який віддавав 11 голосів від штату чинному президента, нотаріально завірили й навіть відправили поштою у Вашингтон. Авторів фальшивого протоколу знайшли доволі швидко.

У 2016 році результати голосування колегії вибірників були таким самими: 306 проти 232.

Гілларі Клінтон, екскандидат на посаду президента від Демократичної партії, що чотири роки тому Трамп називав свою перемогу із такою перевагою "нищівною".

Клінтон також вкотре закликала скасувати інститут вибірників і ввести замість нього пряме голосування.

Тим часом новообраний президент США Джо Байден закликав американців забути про виборчі суперечки.

"У цій битві за душу Америки перемогла демократія, - сказав він. Нам вдалося зберегти в недоторканості дух наших виборів, і тепер час перегорнути цю сторінку".

Що робить Трамп?

Попри очікування Дональд Трамп поки так і не прокоментував підсумки голосування вибірників. Проте ще вчора в твіттері він називав "вкраденими" і "сфальсифікованими".

За даними джерел американських ЗМІ, чинний президент увесь день перебував у Овальному кабінеті, вів телефонні перемовини з радниками та представниками Республіканської партії в Конгресі. Іноді Трамп заходив у сусідню кімнату, де уважно слідкував за ходом голосування.

На вихідних він дав інтерв'ю телеканалу Fox News, де вкотре заявив, що не має наміру припиняти боротьбу - свою поразку він не визнаватиме.

"Мене хвилює те, що в цій країні буде нелегітимний президент. Буде президент, який програв. Програв дуже серйозно", - сказав Трамп.

Старший радник президента Стівен Міллер також говорить про майбутню боротьбу.

"У конституції є тільки одна дата - 20 січня (день інавгурації - Ред.). Тому в нас є більш ніж достатньо часу, щоб виправити неправильні результати шахрайських виборів".