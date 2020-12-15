"Вбивцю з Twitter" засудили до смертної кари

Автор фото, STR/AFP via Getty Images

Японця Такахіро Сіраісі засудили до смертної кари за вбивство дев'яти людей. Він знаходив жертв у соцмережах - за публікаціями на суїцидальну тематику. Справа "вбивці з Twitter" шокувала всю країну.

Арештували Сіраісі ще у 2017 році - після того, як у його квартирі знайшли частини людських тіл.

Під час судового процесу чоловік визнавав свою провину, заявляючи що звинувачення проти нього "є правильними".

Водночас адвокати чоловіка наполягали на менш суворому покаранні, оскільки жертви їхнього клієнта нібито самі давали згоду на свою смерть.

Проте суд у Токіо дійшов висновку, що Сіраісі все ж варто засудити до найвищої міри покарання - смертної кари.

В Японії він отримав прізвисько "вбивця з Twitter".

За даними слідства, Сіраісі завів акаунт у цій соцмережі у березні 2017 року - "аби вийти на контакт з жінками, які думали про самогубство - він розглядав їх як легких жертв".

Вісім із дев'яти його жертв - жінки, одній з них було 15 років.

Автор фото, STR/AFP via Getty Images

Самому Ширайші 29 років. Він знайомився із жертвами онлайн, а потім виманював їх на реальну зустріч - обіцяв, що допоможе їм померти, а в деяких випадках навіть заявляв, що планує накласти руки і на себе.

Його профіль у Twitter містив слова: "Я хочу допомогти людям, які страждають. Будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення будь-коли".

Слідство з'ясувало, що своїм жертвам він нерідко підсипав снодійне. Після чого забирав у них всі гроші, ґвалтував їх, вбивав і розчленовував їхні тіла.

Після арешту Сіраісі лікарі майже пів року проводили психіатричну експертизу. Рішення - він усвідомлював свої дії, а отже, має нести за них відповідальність.

Лише майже через рік після арешту Сіраісі повністю визнав свою провину в зґвалтуваннях, пограбуваннях і вбивствах, а також у спробах приховати сліди злочинів.

Аби вирок був менш суворим, адвокати до останнього намагалися переконати суд, що їхній клієнт просто "виконував бажання" людей, які самі, мовляв, писали, що хочуть піти з життя.

Сам вбивця зрештою заявив, що це не так: на тілах деяких жертв були виявлені сліди мотузки - це доводить, що дівчата пручалися.

"Не тиснув на своїх жертв"

Професор клінічної психології Університету Кіото Ясусі Сугіхара проаналізував близько 200 повідомлень, якими Сіраісі обмінювався з 30-річною жінкою незадовго до свого арешту.

Прочитавши її твіт про суїцидальні наміри, Сіраісі написав їй та пообіцяв "допомогти" жінці, якщо вона "налаштована серйозно". При цьому в ході листуванні він ніяк не тиснув на потенційну жертву, розповідає експерт.

"Він скорочував дистанцію, розповідаючи про своє життя, періодично нагадуючи жертвам про мету їхнього спілкування", - каже Сугіхара.

Автор фото, PHILIP FONG/AFP via Getty Images

На його думку, листування було схожим на "промивання мізків": "Людям, які перебувають в стані стресу, необхідно звертатися за психологічною допомогою, а не довіряти комусь з інтернету".

І все ж той факт, що молоді жінки діляться своїми суїцидальними намірами в мережі, для Японії є звичним. Влада знає про цей феномен - японці шукають однодумців і домовляються про дату і час смерті.

Проблема самогубств у Японії вже багато років стоїть дуже гостро. У 2005 році влада країни створила штаб із запобігання суїцидам. Відтоді кількість випадків щороку знижується, але цифри все ще залишаються високими.

Лише за листопад в Японії зафіксували 2153 самогубства. Усього з початку року руки на себе наклали вже 17 тисяч людей.