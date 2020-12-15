Путін привітав Байдена з перемогою. Хоча не поспішав

Автор фото, Getty Images

Президент Росії Володимир Путін привітав обраного президента США Джо Байдена з перемогою на виборах, повідомили в Кремлі.

Путін до останнього не поспішав вітати Байдена, який вже встиг отримати вітання від інших світових лідерів.

У Кремлі казали, що варто дочекатися офіційного оголошення підсумків виборів.

Путін направив Байдену телеграму, в якій "побажав обраному президенту всіляких успіхів і висловив упевненість, що Росія та США, які несуть особливу відповідальність за глобальну безпеку та стабільність, можуть, попри розбіжності, реально сприяти рішенню багатьох проблем".

Російський лідер також підкреслив, що зі свого боку готовий до взаємодії та контактів.

Раніше у вівторок колегія вибірників США підтвердила перемогу Джо Байдена на виборах - він отримав 306 голосів вибірників з необхідних 270.

Результати виборів президента Конгрес США має остаточно затвердити 6 січня.

Чинний президент США Дональд Трамп досі не визнає свою поразку.

Він твердить, що голосування було "шахрайським" і супроводжувалося масовими фальсифікаціями.