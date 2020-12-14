Помер Олексій Сологубенко - ексголова Української служби ВВС

Катерина Хінкулова

ВВС

Автор фото, Lily Poberezhska

13 грудня 2020 року після чотирьох років хвороби помер Олексій Сологубенко, редактор Всесвітньої служби ВВС і один із засновників та колишній голова Української служби ВВС. Йому було 66 років.

Як написала у Facebook його дружина Лілія, "весь цей час він переносив хворобу як справжній стоїк, ніколи не втрачаючи оптимізму."

Стоїцизм і оптимізм були притаманні йому завжди. А також були притаманні наполегливість у пошуку фактів, повага до думки інших, навіть, якщо він не погоджувався з нею, та здатність допомагати і підтримувати, коли це було найнеобхідніше.

Олексій був одним з перших українців, які почали працювати на ВВС у 1990-ті роки, коли Українська служба щойно з'явилася на світ, а про саму Україну за її межами знали так мало.

Автор фото, фото Ірени Таранюк Підпис до фото, На святкуванні 25-річчя Української служби ВВС у 2017 році

На плечі найпершої команди лягла відповідальність не лише створити службу, яка вестиме радіомовлення для української аудиторії, але і бути джерелом інформації про Україну для решти ВВС, поставити Україну на карту цієї велетенської медіа-організації.

Олексій та його колеги впоралися.

Він набирав команду українських журналістів для роботи в Лондоні, створював формат радіопрограм. За час його роботи керівником Української служби команда журналістів з'явилася і у Києві, а партнерами радіо ВВС стали кілька десятків місцевих радіостанцій по всій Україні.

Автор фото, Архів ВВС Підпис до фото, Елізабет Робсон, перша голова Української служби, колишній прем'єр Великобританії Джон Мейджор і Олексій Сологубенко

Трохи згодом він став першим українцем-головою Української служби. Ще згодом був редактором Всесвітньої служби.

Олексій Сологубенко був частим гостем теле- і радіоефірів різних мовних служб ВВС як один із найфаховіших знавців ситуації в Україні і пострадянського простору.

Знання України і незамилені пропагандою та фейками факти завжди були його спеціальністю. Його думка була референтною для величезної кількості колег на ВВС: від старших редакторів до журналістів, які дослухалися до всього, що він знав про Україну й спиралися на нього.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Олексій Сологубенко (з гітарою) і колеги з ВВС

Так само референтною були його думка і знання в Україні - тільки тут він був взірцем принципів збалансованої і неупередженої журналістики ВВС.

Саме з його легкої руки Українська служба почала співпрацю з десятками місцевих радіостанцій, що ретранслювали програми ВВС для своїх слухачів.

Автор фото, ВВС

У 2003-му Олексій став виконавчим редактором регіону "Євразія" ВВС World Service, а потім одним із редакторів регіону "Америка та Європа", до якого і зараз входить ВВС News Україна. Остання його посада - редактор мовних служб ВВС.

У неділю ввечері, 13 грудня, усім нам - співробітникам Всесвітньої служби ВВС - прийшов лист від її голови, Таріка Кафали, із повідомленням про те, що Олексія більше нема.

Автор фото, Facebook Boris Varga

Після першого шоку, я замислилася над тим, ким був Олексій особисто для мене і як шкода, що українською не можна одним словом передати усі значення англійського champion у сенсі людини, яка підтримує, надихає та допомагає.

Саме таким чемпіоном, тобто, наставником і радником Олексій був для мене.

І якщо судити з потоку постів та коментарів у соцмережах - і для дуже багатьох інших.

Слова "він повірив у мене і дав шанс" найкраще передають те, ким він став для багатьох людей.

Робота на Українській службі була найпершою моєю роботою, а Олексій - першим начальником.

Відтоді я мала досвід достатньої кількості робіт та начальників, аби з упевненістю сказати зараз, що я багато чим завдячую йому.

Завдячую професійними знаннями і нагодою розвиватися: Олексій не тільки заохочував вчитися, але і підтримував творчі ідеї та ініціативи. "Якщо вам це цікаво, то буде цікаво і слухачам!" - дав він згоду на мій (перший у житті) репортаж з полуничної ферми.

Завдячую повагою до інших. Олексій був людиною із власною думкою і готовністю цю думку відстоювати у суперечці. Утім, суперечки ніколи (справді, ніколи) не виходили за професійні рамки, не ставали дріб'язковими чи принизливими.

Завдячую вірою у себе. Зараз варто зайти в Інстаграм та зафоловити правильних інфлюенсерів, аби отримувати регулярні дози підтримки та віри в себе. Олексій був саме таким інфлюенсером - для мене та багатьох інших колег: "Спробуйте, і у вас все вийде!"

Завдячую пріоритетами: неодноразово ставалися ситуації, коли порада Олексія допомагала мені робити рішення, керуючись людяністю і з усвідомленням, що у житті є речі важливіші за роботу і за ВВС: батьки, діти, здоров'я.

Не всі менеджери здатні давати такі поради, а от чемпіони, себто, ті, хто розуміє, з чого ми зроблені і що для нас важливо, - здатні.

Дякую, Олексію, від себе та від усіх інших, чиї шляхи перетнулися із вашим.

За підтримку, за професійні уроки та за те, що ви були передовсім людиною.

Земля вам пухом.

Спогади Наталії Маковійчук-Скофенко, яка була серед перших журналістів Української служби ВВС в Лондоні

Олексій був знаним журналістом ще до ВВС (завдяки чому його туди і запросили).

Він плідно працював в Україні для видань, які розповсюджувалися за кордоном, на англомовному радіо для зарубіжних країн, де був неперевершеним ведучим програм і прямих радіо-мостів з американськими станціями.

Він став фундатором Української служби ВВС і як її керівник зробив величезний внесок у те, щоб з новачка вона перетворилася на лідера медіа-простору. Як шанований менеджер інших підрозділів він також незмінно коментував важливі події в Україні для всесвітньоі аудиторії ВВС.

Чуйний колега, мудрий шеф, взірець родинного життя, талановита в усьому і скромна Людина. Видатна!