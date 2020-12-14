Чи може локдаун початися раніше?

Автор фото, unian

У Кабміні назвали умову, за якої жорсткий карантин в Україні може початися раніше, ніж заплановано.

"Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих за день", - розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, коли обговорювали запровадження жорсткіших карантинних заходів, аналіз говорив, що Україна може витримати 3 тисячі одночасно виявлених захворювань.

Потім з'явилася цифра 10, потім 15, 25, а от зараз це 32-35 тисяч нових випадків коронавірусу на добу.

Станом на 14 грудня 2020 року в Україні виявили 6 451 нових випадків коронавірусної хвороби. Проте і тестувань минулої доби методом ПЛР провели 20 493.

Коли 12 грудня за добу було 12 811 випадків, тестувань було 40 967.

Разом з тим три дні підряд в Україні великими темпами зростала кількість госпіталізацій. Що є важливим індикатором ситуації з коронавірусом за умови недостатнього проведення тестування.

З 10 по 12 грудня до лікарень з тяжкими симптомами потрапили майже 9 тис. людей. До цього така приблизна кількість госпіталізацій була за тиждень.

13 грудня кількість госпіталізацій знову знизилась і становила 1 895 людей.

Карантин в Україні має початися 8 січня і тривати до 24 січня.

В цей час мають бути закриті всі заклади і сервіси, окрім продуктових магазинів, аптек, пошти, банків і громадського транспорту.

Автор фото, unian

Кількість хворих коронавірусів в світі наближається до 72 мільйонам людей. При цьому перша п'ятірка країн, де найбільше хворих, за даними Університету Джонса Хопкінса, виглядає так: США (16 млн), Індія (близько 10 млн), Бразилія (6,8 млн ), Росія (2,6 млн), Франція (2,4 млн).

Німеччина на період різдвяних свят посилює локдаун у зв'язку з ростом захворюваності. Він триватиме до 10 січня.

Нещодавно Україна підписала технічні документи з альянсом GAVI COVAX щодо поставки вакцин проти Covid-19 в Україну.

Ці вакцини будуть призначатися для груп ризику в Україні. Це медпрацівники, військові, літні люди з супутніми хворобами, освітяни.

У МОЗ сподіваються на перші партії вакцин від COVAX навесні 2021 року.

Також Україна веде перемовини з різними виробниками вакцин, щоб закупити їх для вакцинації решти населення України. Проте про стан цих переговорів і про те, на яку кількість доз можна розраховувати, невідомо.

Орієнтовно масову вакцинацію населення проти коронавірусу можуть почати восени 2021 року. Але цей сценарій є дуже оптимістичним.

Тим часом, Велика Британія і США вже почала кампанію з вакцинації.