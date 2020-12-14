Як отримати 8 тис. грн за карантин. Почався прийом заявок

Автор фото, УНІАН

Прем'єр Денис Шмигаль оголосив про початок прийому заяв на допомогу 8 тис. грн від держави для працівників і бізнесів, які постраждають від карантину.

Ці виплати обіцяють вже до кінця року.

"Наймані працівники та фізичні особи-підприємці, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня", - написав голова уряду у понеділок.

Оформити заявку можна на порталі "Дія" або однойменному додатку.

На сайті "Дія" опублікували інструкцію, як подавати заявку.

Наприклад, для подачі через портал потрібно мати електронний підпис або BankID, а також ввести номер гривневого рахунку в форматі IBAN.

Дані перевірять, якщо все нормально, то 8 тис. грн обіцяють виплатити до 31 грудня.

Віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров попередив: "Не передавайте свої дані третім особам. Ви можете отримати виплату лише через "Дію". І також опублікував відео-інструкцію щодо виплат.

Хто може отримати гроші?

Автор фото, Кабінет Міністрів

Виплати розраховані для двох категорій.

Перша - наймані працівники фірм, які змушені припинити роботу через карантин, який планується з 8 по 24 січня.

Наприклад, це стосується тих, хто працює у сфері громадського харчування, розваг, обслуговування.

Працівники мають бути офіційно оформлені, при цьому їхня зарплата не повинна перевищувати 30 тис. грн на місяць. Фірма мала сплачувати ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року.

Друга категорія - це власники цих бізнесів, ФОПи, чий "КВЕД віднесено до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів".

Підприємець має вести бізнес не менше трьох місяців, сплачувати ЄСВ щонайменше за три місяці у 2020 році, а також самому не бути при цьому найманим працівником.

Раніше президент Зеленський також анонсував допомогу для підприємців і працівників, які припинили бізнес чи звільнилися через "карантин вихідного дня".

Про ці категорії у нинішній заяві прем'єра не згадується.

Карантин вихідного дня вирішили не продовжувати, натомість у січні очікується більш суворі обмеження.