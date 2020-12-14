Глобальний збій Google. Не працюють Gmail, YouTube, Google Docs та інші сервіси
У сервісах Google стався збій. По всьому світу не працює пошта Gmail, не працює логін у YouTube, не працюють Google Drive та Google Docs.
Проблеми у роботі сервісів Google почали помічати у понеділок близько 13:30 за київським часом.
Наприклад, при спробі увійти в пошту Gmail відповідає, що не може знайти такого аккаунту.
У більшості випадків при спробі відкрити сторінку показується помилка 500.
На сторінці статусів сервісів Google всі вони червоні (а не зелені), що означає збої у роботі.
Водночас сам пошуковик Google працює.
Новина доповнюється.