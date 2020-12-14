Глобальний збій Google. Не працюють Gmail, YouTube, Google Docs та інші сервіси

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У сервісах Google стався збій. По всьому світу не працює пошта Gmail, не працює логін у YouTube, не працюють Google Drive та Google Docs.

Проблеми у роботі сервісів Google почали помічати у понеділок близько 13:30 за київським часом.

Наприклад, при спробі увійти в пошту Gmail відповідає, що не може знайти такого аккаунту.

Автор фото, Gmail Підпис до фото, Gmail не знаходить аккаунти в своїй базі

У більшості випадків при спробі відкрити сторінку показується помилка 500.

На сторінці статусів сервісів Google всі вони червоні (а не зелені), що означає збої у роботі.

Автор фото, Google Workspace Status Dashboard

Водночас сам пошуковик Google працює.