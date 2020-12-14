Bellingcat назвала ФСБшників, які стежили за Навальним у день отруєння. Серед них були лікарі

Автор фото, bellingcat.com Підпис до фото, Цих людей Bellingcat вважає працівниками ФСБ, які слідували за Навальним перед його отруєнням: Александров, Осіпов та Паняєв

Bellingcat, Der Spiegel і CNN провели спільне розслідування та дізналися імена трьох співробітників ФСБ, які слідували за Олексієм Навальним спочатку до Новосибірська, а потім до Томська, де, ймовірно, "Новачком" отруїли політика.

Ще п'ять співробітників російської спецслужби, за твердженнями розслідувачів, стежили за ходом справи, а деякі прилетіли ще до Омська, де літак з Навальним приземлився, коли опозиціонеру стало погано.

Проаналізувавши дані телефонних переговорів і поїздок, Bellingcat та журналісти-партнери дійшли висновку, що протягом багатьох років за Навальним стежила група оперативників з секретного підрозділу ФСБ.

За кілька тижнів до його поїздки у Сибір, в серпні 2020 року, члени цієї групи спостереження спілкувалися з фахівцями з фосфорорганічних токсинів.

На думку Bellingcat, всі оперативники цієї групи пов'язані з Інститутом криміналістики ФСБ, який також відомий як військова частина 34435.

Автор фото, Instagram/Navalny

Розслідувачі проаналізували дані дзвінків, інформацію про польоти і звірили це з іншими базами даних.

Так вони з'ясували, що як мінімум вісім оперативників, які, ймовірно, працюють в Інституті криміналістики ФСБ, перебували у контакті з Навальним і в різний час стежили за ним, в тому числі за кілька днів і годин до отруєння.

Хто ці люди?

Автор фото, Bellingcat Підпис до фото, Так у Bellingcat бачать керівництво команди ФСБ, згаданій у цьому розслідуванні, - на чолі з президентом РФ Путіним та секретарем російського Радбезу Патрушевим

Bellincat, Der Spiegel і CNN опублікували інформацію про можливий склад оперативної групи.

Олексій Александров (оперативний псевдонім - "Олексій Фролов") - закінчив медичний інститут в Москві, працював лікарем швидкої допомоги, а потім військовим лікарем. Він прийшов у ФСБ в 2013 році. За твердженням розслідувачів, був у Томську в день отруєння Навального, але подорожував під вигаданим ім'ям і користувався різними телефонами. Розслідувачі називають його ключовим членом групи оперативників.

Водночас цього Александрова не слід плутати з іншим Олександром Александровим - російським військовим, який воював на стороні "Народної міліції ЛНР", потрапив у полон до української армії та якого обміняли на Надію Савченко.

Іван Осипов - іноді подорожував під ім'ям Іван Спиридонов. Відомо, що він також лікар за освітою. Розслідувачі знайшли його профілі в соцмережах, але Осипов перестав писати у "ВКонтакте" в 2012 році, ймовірно, тоді він міг піти працювати в ФСБ. Більше інформації про нього не надається.

Володимир Паняєв - до роботи в Інституті криміналістики ФСБ служив у прикордонній службі ФСБ, а після - був співзасновником компанії з продажу антибактеріальних ламп. Розслідувачі з'ясували, що він живе в одному будинку з Олексієм Навальним. Щоправда, після отруєння політика адресу реєстрації Паняєва змінили на "Луб'янка, 1", де знаходиться головний будинок ФСБ.

Крім того, в розслідуванні йдеться і про інших співробітників ФСБ, які могли працювати спільно з Александровим, Осиповим і Паняевим.

Це Олег Таякін, старший співробітник ФСБ, який, за відомостями журналістів, зазвичай координує дії інших ФСБшників з центрального офісу. Перш ніж приєднатися до Інституту криміналістики, Таякін працював хірургом.

Також називається ім'я Костянтина Кудрявцева, який служив у військовій частині в Шиханах, де розробляли радянську хімічну зброю (місто мало статус закритого).

Автор фото, Bellingcat Підпис до фото, Полковника Макшакова розслідувачі вважають керівником

На підставі аналізу сотень тисяч телефонних дзвінків розслідувачі дійшли до висновку, що керівником всієї програми може бути полковник Станіслав Макшаков, військовий вчений, який раніше працював у російському державному Інституті органічного синтезу в закритому військовому містечку Шихани-1, де проводилися дослідження і розробки нової хімічної зброї.

Олексій Навальний сказав BBC News, що не впізнає жодного з цих людей.

Що сталося з Навальним у Сибіру?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Готель у Томську, де зупинявся Навальний

Ось, як розвивалися події, за версією розслідувачів.

13 серпня Навальний прибув до Новосибірська.

У той же день туди прилетіли Александров, Осипов і Панаєв. З Новосибірська Навальний і члени його команди перебралися до Томська. Незабаром там же опинилися і Александров, Осипов та Панаєв.

Варто було Навальному забронювати зворотний квиток до Москви, як через п'ять хвилин квиток до столиці купили і ці троє людей.

За весь час, поки Навальний і його "супровід" з оперативників перебували в Новосибірську і Томську, журналісти змогли відстежити два сплески активного листування і підтвердження замовлень групи стеження зі своїми колегами в Москві.

Особливо активно оперативники листувалися з Москвою у ніч на 19 серпня - це може збігатися з часом, коли Навального отруїли в Томську.

В той день Олексій Навальний відправився купатися на невелику річку в Томській області, після чого близько 11 години вечора і зустрівся зі своєю командою в готелі.

Приблизно в цей же час оперативники, що були в Томську, кілька разів подзвонили в Москву, також йшов обмін повідомленнями.

Bellingcat стверджує, що щонайменше один з оперативників під час підтвердження замовлення перебував неподалік від готелю (кілька хвилин на авто), де жив Навальний.

Також повідомлення в Москву відправляли і близько 6:00 наступного дня, коли Навальний покинув готель і вирушив у аеропорт.

"Інститут криміналістики ФСБ"

Автор фото, The Insider Підпис до фото, Той самий Інститут криміналістики ФСБ, який зняло російське видання The Insider

За офіційною версією, інститут займається судово-медичними, а також вибухотехнічними дослідженнями.

Однак колишні радянські й російські агенти, які перейшли на бік Заходу, стверджували, що в інституті також працює секретна лабораторія отрут.

За їхніми словами, у радянські часи ця лабораторія виробляла отрути для вбивств західних дипломатів, українських націоналістів та політичних опонентів.

Колишній генерал КДБ Олег Калугін в 2018 році розповів виданню Guardian, що одним з перших проєктів цієї лабораторії КДБ була підготовка наповненої рицином мікрокульки, поміщеної в парасольку і використаної для вбивства болгарського письменника-емігранта Георгія Маркова, вбитого в Лондоні в 1979 році.

Інший ексофіцер КДБ, що проживає зараз у США і який побажав залишитися невідомим, підтвердив Bellingcat, що головна лабораторія КДБ з виробництва отрут знаходиться за адресою "Академіка Варги, 2" (де розташований Інститут ФСБ).

Аналіз телефонних метаданих 12 оперативників, діяльність яких розслідувала Bellingcat, також вказав на те, що вони проводять значну кількість часу за цією адресою.

Аналізуючи метадані дзвінків і відомості про поїздки, Bellingcat виявили щонайменше 15 оперативників, які, ймовірно, працюють разом у секретному підрозділі Інституту криміналістики.

Щонайменше вісім з них перебували в тісному контакті на різних етапах операції по стеженню за Навальним, а також в дні та години, що передували його отруєнню.

Розслідувачі вважають, що отруїти Навального намагалися ще щонайменше раз - під час поїздки Олексія і Юлії Навальних у Калінінград в липні 2020 року.

BBC News не має незалежних підтверджень даних, опублікованих Bellingcat.

BBC News поставила питання прессекретарю російського президента Дмитру Пєскову щодо розслідування Bellingcat, але у Кремлі поки що мовчать.