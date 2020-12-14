Уряд запровадив нові карантинні обмеження. Список

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Уряд запровадив нові карантинні обмеження, які будуть діяти з 19 грудня.

Вони стосуватимуться роботи закладів освіти, культури, громадського харчування та релігійних установ.

Минулого тижня уряд ухвалив запровадження нового локдауну (жорсткого карантину) з 8 по 24 січня.

14 грудня в уряді повідомили, що жорсткий карантин в Україні можуть запровадити й раніше, якщо кількість нових хворих на день становитиме 32-35 тисяч.

З 19 грудня заборонили:

проведення в освітніх закладах масових заходів за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів,

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів та публічних подій,

приймання відвідувачів у музеях та інших закладах культури, якщо перевищено ліміт одна людина на 10 кв. метрів,

робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос), але розрахуватися треба буде до 22:00,

проведення релігійних заходів у приміщенні, де перевищено ліміт одна людина на 5 кв. метрів, на відкритому повітрі у випадку недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Водночас у новорічну ніч роботу ресторанів і кафе дозволили до першої години ночі.

Автор фото, kmu.gov.ua