Уряд запровадив нові карантинні обмеження. Список
Уряд запровадив нові карантинні обмеження, які будуть діяти з 19 грудня.
Вони стосуватимуться роботи закладів освіти, культури, громадського харчування та релігійних установ.
Минулого тижня уряд ухвалив запровадження нового локдауну (жорсткого карантину) з 8 по 24 січня.
14 грудня в уряді повідомили, що жорсткий карантин в Україні можуть запровадити й раніше, якщо кількість нових хворих на день становитиме 32-35 тисяч.
З 19 грудня заборонили:
- проведення в освітніх закладах масових заходів за участі дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності відвідувачів,
- проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів та публічних подій,
- приймання відвідувачів у музеях та інших закладах культури, якщо перевищено ліміт одна людина на 10 кв. метрів,
- робота закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос), але розрахуватися треба буде до 22:00,
- проведення релігійних заходів у приміщенні, де перевищено ліміт одна людина на 5 кв. метрів, на відкритому повітрі у випадку недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.
Водночас у новорічну ніч роботу ресторанів і кафе дозволили до першої години ночі.